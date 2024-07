Vasseur: "Performans açısından bir şeyler getirmek için çok çabalıyoruz ve bunu en kısa sürede yapacağız"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2024 Belçika Grand Prix’sinin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Vasseur’e ilk olarak Sainz’ın orta hamur lastiklerle neden bu kadar kısa bir stint yaptığı soruldu. Vasseur şöyle cevap verdi:

“Yarışın başlarında herkesin lastik yönettiği bölümün dışında, herkes orta lastiklerde aşırı aşınma problemi yaşıyordu.”

“Sanırım Perez de bunu yaptı ve ikinci stintini orta lastiklerle yaptı ve sadece 6-7 tur attı.”

“Çünkü orta lastiklerle zorlamak zorunda kaldığınızda aşınma çok fazla oluyordu bu yüzden bence bu doğru bir karardı.”

Vasseur’e aracın performansı hakkında ne düşündüğü ve araç dengesinin nasıl olduğu sorulduğunda, Ferrari takım patronu şöyle yanıtladı:

“Otomobilin performansı hakkında şunu söyleyebilirim ki, 50 tur sonunda Spa'da kazananın 10 saniyeden daha az gerisinde bitiriyorsanız, temponun iyi olduğunu tahmin edebilirsiniz.”

“Genel performanstan oldukça memnunum. Pozisyondan dolayı biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim, çünkü hedef 4. ve 7. olarak bitirmek değildi. Ama genel olarak tempo iyiydi.”

“Cuma sabahının resmine bakarsanız, herkes Max'in uçacağını ve cezaya rağmen yarışı kazanacağını düşünüyordu ve tam hatırlamıyorum ama Mercedes ilk veya ikinci antrenman seansında gerçekten çok zorlanıyordu ve sonra geri döndüler.”

“Bu, günün sonunda her şeyin çok yakın olduğunu gösteriyor, tur başına 0.1 ya da 0.2 saniyeden ve 50 turda 10 saniyeden bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki, küçük bir sorunu çözebilirseniz ya da ayar veya başka bir konuda küçük bir adım atabilirseniz, bu sonuçta klasman açısından büyük bir fark yaratıyor.”

“Ve muhtemelen bugün şampiyonanın iyi tarafı, yarışı kazanmak için savaşan dört takımın olması. Bugün yarış sonunda 10 saniye içinde altı sürücü vardı. Ve bu benim için Spa'da mega bir sonuç. Geçmişte de güvenlik aracı ile aynı şeyi yaşadık. Bugün güvenlik aracı yoktu.”

Vasseur’e Leclerc ile tek pit-stop stratejisi yapıp yapamayacakları sorulduğunda Fransız takım patronu şöyle cevapladı:

“Evet. Ancak asıl mesele, orta hamur ile başlıyorsunuz ve herkes pite girerken ve sert lastiklerin aşınması hakkında hiçbir fikriniz yokken bu kararı 11. turda almanız gerekiyor.”

“Bu şu anlama geliyor, sanırım Russell pite girdiğinde grubun en arkasındaydı ve birkaç tur boyunca tek başınaydı, mücadeleye girmedi ve bir aşamada onun sert lastik aşınmasının sıfır olduğunu fark ettiniz ancak bunu grafiklere bakarak söyleyebiliyorsunuz.”

Son olarak takım patronuna şampiyonaya geri döner dönmez zıplama ile ilgili problemleri çözmek için nihai bir çözüm sunup sunmayacakları sorulduğunda,

“Zıplamayı düzeltmek performans açısından önemli bir adım. Evet, evet, kesinlikle bir şeyler getirmek için çok çabalıyoruz ve bunu mümkün olan en kısa sürede yapacağız.”

“Ayrıca Monza, Bakü, Singapur ile bizim için iyi bir pist dizisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bence bunlar aracın özellikleri için iyi pistler. Bu da demek oluyor ki en önemli şey puan almak.”

“Spa'ya gelirken hedefimiz McLaren ve Red Bull'a puan kaybetmemekti ve bunu başardık, Zandvoort'ta da aynı hedef olacak çünkü bu ikisinden sonraki üç veya dört haftanın bizim için çok daha iyi olacağına inanıyorum.”

“Şunu söyleyebilirim ki... Bence bugün herkes için çok iyi bir örnek oldu çünkü Mercedes Cuma günü gerçekten zorlanıyordu ve sorunu çözdü. Bu, bir şeyi düzelttiğinizde ya da küçük bir adım attığınızda 7. ve 8.likten 1. ve 2. liğe çıkabileceğiniz anlamına geliyor. Bugünkü en iyi örnek ve her bir ayrıntıya dikkat etmemiz gerektiği gerçeğini vurguladığım yer burası.”

“İki yıl önce 4. ve 7. olurken Verstappen'in 60 saniye gerisinde bitiriyordunuz. Bunun iyi bir örneği de geçen hafta Budapeşte'de bir yıl öncesiyle aynı pozisyonda bitirdiğimiz hafta sonu oldu ama artık 65 saniye değil, 20 saniye gerideyiz. Bu da artık her şeyi kontrol altında tutmamız, aşırı tepki vermememiz ve ayrıntılara dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ve bu oldukça olumlu.” diye cevap verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, goes wide into the gravel

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images