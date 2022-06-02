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Formula 1 Haberler

Vasseur: "Bütçe sınırına yakınsanız güncelleme getirmeyi bırakın"

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, bütçe sınırının artırılmasına yönelik taleplere karşı çıkıyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Vasseur: "Bütçe sınırına yakınsanız güncelleme getirmeyi bırakın"
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Formula 1 takımlarının büyük çoğunluğu, özellikle de şampiyonluk için savaşan takımlar 140 milyon dolarlık bütçe sınırının artırılmasını istiyorlar.

Bunun temel sebebi olarak da dünya çapında artan enflasyonu ve taşıma maliyetlerindeki yükselişi hedef gösteriyorlar.

Küçük takımlar ise zaten bütçe sınırına çıkacak paraları olmadığı için buna karşı çıkıyorlar ve sınıra uyulmasını istiyorlar.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, bütçe sınırının artırılması yerine, büyük takımların güncelleme getirmeyi bırakması gerektiğini söylüyor.

Vasseur, "Aramızdaki fark şu: Alfa Romeo olarak bir bütçe kısıtlamasından ziyade, elimizdeki paradan bahsediyoruz."

"Yani sahip olduğumuzdan daha fazlasını harcayamayız."

"Büyük takımların içerisinde bulunduğu durumunu anlayabiliyorum ama böyle bir durumdayken, sınırı aşmamak için en iyi çözüm rüzgar tünelini kapatmak ve her hafta sonuna güncelleme getirmeyi  bırakmaktır."

"Er ya da geç aracın gelişimini durdurmak zorunda kalacağımızın farkındayız. Bunu da sırf paramız bittiği için yapacağız ve bence herkes aynısını yapabilir."

"Enflasyon bana göre mücbir bir sebep değil çünkü enflasyon mücbir bir sebep değil! Enflasyon olacağını ekim ya da kasım ayında bütçe çıkarırken zaten biliyorduk."

"Şimdi aracı tüm sezon boyunca geliştirmek ve dört yarışı kaçırmak mı yoksa güncelleme getirmeyip, tüm sezona katılmak mı istedikleri takımların elinde." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Alfa Romeo

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