Vasseur: "Bütçe sınırına yakınsanız güncelleme getirmeyi bırakın"

"Büyük takımların içerisinde bulunduğu durumunu anlayabiliyorum ama böyle bir durumdayken, sınırı aşmamak için en iyi çözüm rüzgar tünelini kapatmak ve her hafta sonuna güncelleme getirmeyi bırakmaktır."

"Er ya da geç aracın gelişimini durdurmak zorunda kalacağımızın farkındayız. Bunu da sırf paramız bittiği için yapacağız ve bence herkes aynısını yapabilir."

"Enflasyon bana göre mücbir bir sebep değil çünkü enflasyon mücbir bir sebep değil! Enflasyon olacağını ekim ya da kasım ayında bütçe çıkarırken zaten biliyorduk."

"Şimdi aracı tüm sezon boyunca geliştirmek ve dört yarışı kaçırmak mı yoksa güncelleme getirmeyip, tüm sezona katılmak mı istedikleri takımların elinde." dedi.