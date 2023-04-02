Vasseur: "Ortada bir çifte standart var"

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Carlos Sainz, ikinci kırmızı bayrak sonrası Fernando Alonso ile ilk virajda temas yaşamış ve İspanyol pilotun spin atmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine ceza aldı ve 12. sıraya kadar geriledi.

Yarıştan sonra Sainz çok sinirliydi ve açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Frederic Vasseur ise şöyle konuştu: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"Aslına bakarsanız iyi bir iş çıkardık. Carlos maalesef Güvenlik Aracı ve kırmızı bayrak konusunda biraz şanssızdı, bu da yükselmeye çalışması gerektiği anlamına geliyordu."

"Sonra da bu cezadan etkilendik. Bu ceza hakkında saatlerce konuşabiliriz."

"Hayal kırıklığı, bize karşı argümanlar sunmamız için Carlos'la görüşecek zaman vermemelerinden kaynaklanıyor. Oysa geçen hafta Alonso ile farklı bir karar alınmıştı."

"Padoktaki insanlara sorsanız, %50'si bunun normal bir yarış kazası olduğunu, diğerleri ise Carlos'un hatası olduğunu söyleyecektir. Biz bunu kesinlikle bir yarış kazası olarak görüyoruz. Fakat böyle bir durumda en önemli şey her iki sürücü ve hakemlerle görüşmek olurdu."

"FIA'nın Sainz'a verilen cezayı gözden geçirebileceğini sanmıyorum. Bunu hakemlerle tartışacağız... Benim için bu üzüntü verici çünkü ortada bir çifte standart var. Geçen hafta Alonso'ya ile olanları hatırlayın, ceza verildi ve sonra geri alındı."

"Beş dakika daha bekleyip sonra tartışmak yeterliydi."

Leclerc'e olanlar hakkında ne düşündüğü sorulduğunda ise Vasseur, "Charles da hayal kırıklığı yaşıyor."

"Ona göre bu bir yarış kazasıydı, Stroll'ü suçlamadı. Yan yanaydılar ve temas oldu. Bence Carlos ve Alonso arasındaki temasa çok benzer bir temastı." dedi.