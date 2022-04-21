Vasseur: "Orta grup ile mücadele etmek, tıbbi araçla mücadele etmekten daha iyi"

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Alfa Romeo, 2020 ve 2021 sezonlarında oldukça zor zamanlar geçirdi, takım her iki sezonda da arka grupta Haas ve Williams ile mücadele etmekten daha ileri gidemedi.

Fakat takım, 2021 sezonunu yalnızca 13 puanla dokuzuncu sırada bitirmesinin ardından, yeni kuralların ilk sezonunda yeniden puan mücadelesine dönüş yaptı.

Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou ikilisi Bahreyn'de takıma çifte puan getirdiler ve Bottas, Cidde'de bir soğutma sorunu nedeniyle yarış dışı kalana kadar yine puan alabilecek bir pozisyondaydı.

Fin pilot Avustralya'da sekizinci olarak bir kez daha puan elde etti, sıralama turlarının Alfa Romeo için -küçük bir arka kanatla piste çıkmalarından ötürü- zorlu geçtiğini ve Bottas'ın Q2'de elendiğini düşünürsek bu sonuç daha da önemli.

Üç yarışın ardından Alfa Romeo takımlar şampiyonasında altıncı sırada yer alıyor ve takım şimdiden geçtiğimiz sezonki kadar puan toplamayı başardı.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, önlerinde 20 yarış daha olduğunu fakat 2022 sezonunun onlar için "oldukça eğlenceli" geçtiğini söyledi.

Autosport'a konuşan Vasseur, "Geri dönmek güzel. Alpine ve AlphaTauri ile mücadele etmek, tıbbi araçla mücadele etmekten çok daha iyi!"

"Bu oldukça iyi bir duygu ve yarışlar bizim için heyecan verici ama bence diğer herkes için de öyle."

"Şampiyonadaki konumumuza çok fazla dikkat etmemize gerek yok. Önümüzde 20 yarış daha var, yapmamız gereken en önemli şey gelişimimize ve iyileştirmemiz gerekenlere odaklanmak.

"Çünkü, hem araçta, hem de takımda geliştirmemiz gereken çok yer olduğunu düşünüyorum. Doğru noktaya odaklanırsak iyi bir adım atacağımızdan eminim." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

Geçtiğimiz sezonun sonunda Mercedes'ten ayrılan Bottas, Alfa Romeo'ya katılmasından bu yana takım lideri rolünü üstlendi ve takımın pistteki çabalarına öncülük etti.

Vasseur, yeni ortaklığın daha zor testlerden geçeceğini, ancak şimdiye kadar Bottas ve Alfa Romeo arasında mükemmel bir uyum olduğunun şimdiden kanıtlandığını öyledi.

Vasseur, "İşler iyiyken, bilirsiniz, her şey iyi gidiyor. İnsanlar arasındaki ilişkiyi çoğu zaman işler iyi gitmediğinde analiz edersiniz."

"Ama Valtteri ile birlikteyken bile sıralama sonuçlarından memnun değildik. Ne olduğunu anlamak için yapıcı tartışmalarda bulunduk ve herkes tartışmadan olumlu düşüncelerle ayrıldı. Ayrıca 1. çeyrekte 6. sırada olduğumuzu bildiğimiz için ve tempo oradaydı.

"Yine de aramızdaki uyum mükemmel. Fazlasıyla mutluyum." dedi.