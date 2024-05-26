Vasseur: "Önemli olan yarış, bu yüzden sakin kalmalıyız"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur pole pozisyonunda olmaktan memnun ancak asıl önemli olanın pazar günkü yarış olduğunun da farkında.
Fotoğraf: Erik Junius
Monako Grand Prix'si hafta sonunda cuma gününün ardından pole pozisyonu için favori takım Ferrari gibi görünüyordu.
Cumartesi günkü tablo da bunu kanıtlar nitelikteydi: Charles Leclerc sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşırken takım arkadaşı Carlos Sainz, ikinci sıradaki Oscar Piastri'nin 0.1 saniyeden daha az bir farkla gerisinde kalarak üçüncü oldu.
Seansın ardından Sky Sports F1'e konuşan Ferrari takım patronu Vasseur, pole pozisyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirse de pazar günkü yarış için soğukkanlı olmaları gerektiğini açıkladı.
Vasseur, "Yarış yarın, cumartesi günü puan alamazsınız. Bu yüzden sadece sakin kalmalı ve yarına hazırlanmalıyız."
"Monako'da pole pozisyonu her zaman yarış için en iyi pozisyondur ve iyi bir ödüldür. Ancak önemli olan yarınki yarış ve bunun için iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."
"Pistle birlikte gelişmeye devam etmek kolay bir şey değil çünkü lider olduğunuzda her şeyin yolunda gittiğine ve daha fazla zorlamanıza gerek olmadığına dair oldukça farklı bir hissiyata sahip oluyorsunuz."
"Ancak her turda kendinizi geliştirmeniz ve sonuna kadar böyle devam etmeniz gerekiyor." dedi.
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