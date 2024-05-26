Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

Vasseur: "Önemli olan yarış, bu yüzden sakin kalmalıyız"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur pole pozisyonunda olmaktan memnun ancak asıl önemli olanın pazar günkü yarış olduğunun da farkında.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Monako Grand Prix'si hafta sonunda cuma gününün ardından pole pozisyonu için favori takım Ferrari gibi görünüyordu.

Cumartesi günkü tablo da bunu kanıtlar nitelikteydi: Charles Leclerc sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşırken takım arkadaşı Carlos Sainz, ikinci sıradaki Oscar Piastri'nin 0.1 saniyeden daha az bir farkla gerisinde kalarak üçüncü oldu.

Seansın ardından Sky Sports F1'e konuşan Ferrari takım patronu Vasseur, pole pozisyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirse de pazar günkü yarış için soğukkanlı olmaları gerektiğini açıkladı.

Vasseur, "Yarış yarın, cumartesi günü puan alamazsınız. Bu yüzden sadece sakin kalmalı ve yarına hazırlanmalıyız." 

"Monako'da pole pozisyonu her zaman yarış için en iyi pozisyondur ve iyi bir ödüldür. Ancak önemli olan yarınki yarış ve bunun için iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor."

"Pistle birlikte gelişmeye devam etmek kolay bir şey değil çünkü lider olduğunuzda her şeyin yolunda gittiğine ve daha fazla zorlamanıza gerek olmadığına dair oldukça farklı bir hissiyata sahip oluyorsunuz."

"Ancak her turda kendinizi geliştirmeniz ve sonuna kadar böyle devam etmeniz gerekiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Horner: "Tüm hafta sonu boyunca zorlandık"
Sonraki haber McLaren: "Reklam panolarına bir çözüm bulunması lazım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Leclerc tüm hafta sonu harikaydı"
Leclerc: "Burada yarışıp kazanmak benim için bir hayaldi!"

Leclerc: "Burada yarışıp kazanmak benim için bir hayaldi!"

Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Burada yarışıp kazanmak benim için bir hayaldi!"

Son Haberler

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

F1 Formula 1
Monako GP
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye