Formula 1 Meksika GP

Vasseur öfkeli: "Pilotlarımızın yaptığı şey Ferrari'ye saygısızlık!"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Meksika GP'de yaşanan takım içi mücadelenin ardından Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in davranışlarını 'saygısızlık' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 23:51

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Frédéric Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Meksika'da pole pozisyonundan start alan Lewis Hamilton, ilk turda üçüncü sıradan yarışa başlayan takım arkadaşı Charles Leclerc'in hedefi haline geldi. Leclerc, ilk virajda atak denemesi yapsa da Hamilton dördüncü viraja kadar önde kalmayı başardı.

Bu noktada Leclerc dışarıdan atak yapmaya çalıştı. İki Ferrari de pist dışına çıkarken Leclerc, pist dışına çıkarak öne geçti. Bunun ardından Max Verstappen de Hamilton'ı geride bıraktı.

Leclerc, pist dışına çıkarak kalıcı avantaj elde ettiği gerekçesiyle hakemler tarafından 5 saniye zaman cezası aldı. Hamilton ise takım telsizinden yaptığı açıklamada, yalnızca 5 saniye ceza verilmesi nedeniyle hakemlerin Leclerc'e galibiyeti adeta hediye ettiğini söyledi. İngiliz pilota göre Leclerc, önünde temiz hava olduğu için avantajlı durumdaydı.

Leclerc cezasını pit stop sırasında çekerken Verstappen liderliği ele geçirdi ve galibiyete ulaştı. Böylece Red Bull, 2026 sezonunda galibiyet sayısını üçe çıkarırken Ferrari iki zaferde kaldı. Hamilton yarışı ikinci sırada tamamlarken Leclerc dördüncü oldu.

Yarışın ardından Vasseur, iki pilotuna da öfkesini dile getirdi.

Vasseur, Canal+'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bunu kabullenmekte zorlanıyorum çünkü açıkçası bunun markaya, burada çalışan herkese ve ortaya koyduğumuz emeğe karşı bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

"Performans açısından gerçekten önemli bir adım attık ve böyle bir galibiyeti kendi ellerimizle kaçırmak kolay kabullenilecek bir şey değil. Onlarla konuşmak istiyorum."

"Şunu unutmamalıyız: Biz bir markayı temsil ediyoruz, sponsorlarımızı temsil ediyoruz. Arkamızda yalnızca yarışmak için çalışmayan, bütün takım için emek veren 2 bin kişi var.”

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- Motorsport.com Ekibi

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