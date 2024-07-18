Vasseur: "Newey'i takıma katmayı düşünmezsem bu benim ciddi bir hatam olur"

Mayıs ayında Red Bull'dan 2025'in ilk çeyreğinde ayrılacağını açıklayan Newey, Milton Keynes takımıyla neredeyse yirmi yıla yayılan ve yedi Sürücüler Şampiyonluğu, altı Markalar Şampiyonluğu içeren ve buna muhtemelen iki şampiyonluk daha eklenecek olan kariyerine nokta koydu.

Red Bull ile 13 şampiyonluğu olan Newey, Williams ve McLaren için de şampiyonluk kazandıran araçlar tasarlayarak toplamda 25 şampiyonlukla tüm zamanların şampiyonluk listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Ferrari'nin toplamda 31, McLaren'in 20, Mercedes'in 17 ve Williams'ın 16 şampiyonluğu var.

Beklendiği gibi, Newey büyük talep görüyor.

Ancak Ferrari, Aston Martin ve daha yakın zamanda McLaren'ın onun imzası için başlıca rakipler olarak gösterildiği bu süreçte Newey, kararını aceleye getirmeyeceğini açıkça belirtti.

Adrian Newey Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari'nin yarıştan çekildiği yönündeki son raporlara rağmen, Vasseur buna evet ya da hayır demese de birkaç şarta dikkat çekerek her takımın Newey'i işe almayı düşünmesi gerektiğini söylüyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Vasseur, "Bu neredeyse Max Verstappen ile ilgileniyor musunuz?' diye sorulmasıyla aynı şey." Padokta buna 'hayır' diyecek bir takım patronu yoktur."

"Newey'i düşünmezsem bu benim ciddi bir hatam olur.”

"Asıl soru farklı: Takıma uyuyor mu? Ve gelecekte takıma ne getirecek?”

"Bu kesin bir şey değil. Bazen bir artı bir iki değil, iki buçuk eder. Newey kesinlikle bir mesele. Herkes için olduğu gibi bizim için de bir mesele." dedi.

Haberlere göre Ferrari'nin adaylıktan çekilmesine neden olan bu şartlar sadece tasarım dehasının maaşını değil, aynı zamanda projede harcadığı zamanı da içeriyor.

Newey'nin daha çok danışman rolü istediği bildirilirken, Enrico Cardile'yi Aston Martin'e kaptıran Ferrari'nin uygulamada daha aktif bir kişi istediği belirtiliyor.

Vasseur, 2023'te takım patronu olarak göreve başladığından beri Ferrari'nin getirdiği kişilerden memnun olduğunu ısrarla belirtiyor.

Vasseur, "Burada olduğumdan beri diğer takımlardan yaklaşık 50 mühendis işe aldık."

"Her hafta bir basın bülteni gönderebilir ve isimleri duyurabilirim. Ancak bu ne işe yarardı? Bireyleri öne çıkarmaktan hoşlanmıyorum. Önemli olan takım.”

"Yalnızca takım içindeki pozisyonları doldurduğumuzda veya strateji, spor direktörü ve teknik direktör gibi önemli pozisyonlarda değişiklikler olduğunda istisnalar yapıyoruz. Bunun iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Çalışanlarınızı korur ve herkese eşit muamele edilmesini sağlar." dedi.