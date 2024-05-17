Vasseur; Newey - Ferrari söylentileri ve Mercedes'ten yaptığı transferler hakkında konuştu

Scuderia patronu Vasseur, Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde görüşmelerin durumu hakkında bilgi vermekten kaçınırken, karar süreci hakkında bazı alaycı açıklamalarda bulundu.

Her ne kadar Newey'i transfer etmek için girişimler devam etse ve aylarca bir şeyin netleşmesine gerek olmasa da, Vasseur F1'in en yetenekli tasarımcısını takıma kazandırmayla ilgili çalışma yapmamanın büyük bir eksiklik olacağını biliyor.

Mevcut ekibinin Red Bull ile olan farkı kapatma konusunda yaptığı ilerlemeden ne kadar memnun olsa da, bu hala onun için yeterli değil.

Vasseur'e, Newey'in yaptığı son açıklamalar doğrultusunda ortaya çıkan spekülasyonlar hakkındaki yorumları sorulduğunda ilk olarak bu konu hakkında konuşmaktan kaçındı.

Vasseur, "Adrian'ın çok büyük bir rekoru var. O, padoktaki en başarılı mühendis."

"İstatistikler hakkında bir bilgim yok ancak, muhtemelen öyle olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu konu hakkında bir yorumum yok." dedi.

Görüşlerini daha da detaylandıran Vasseur, önünde ilerleyen iki paralel zaman çizelgesi olduğunu söyledi.

Vasseur, "Uzun vade ve kısa vade hakkında konuşuyoruz, ancak şu an sezonun kısa vadenin kritik olduğu bir aşamasındayız. Tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Takımıma güveniyorum. Gelecek ise gelecek."

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda Ferrari'nin görevi adım adım, küçük adımlarla gelişmek. Şirket içindeki insanlara güveniyorum, iyi iş çıkarıyorlar."

"Geçen sene Mayıs ayının başlangıcı olan Miami'de liderin bir saniye gerisindeydik. Geçen hafta sonu ise Miami'de yalnızca 0,1-0,15 saniye geride kaldık. Bu büyük bir adım attığımız anlamına geliyor."

"Ancak bu yeterli değil çünkü hala Red Bull'un net bir şekilde önde olduğunu düşünüyorum. Aradaki fark azaldı ve her zaman en önde değiller ancak bana göre hala biraz öndeler."

"Yüzdelikler ile ilerlememiz gerekiyor. Ve bu ilerlemenin asla yarım saniye olmayacağını bilmemiz gerekiyor."

"Eğer yetişmek zorundaysak, bu yüzdelerle olacak. Sihirli bir çözüm beklememeliyiz." dedi.

Newey'nin geleceği şu an için net olmasa da Ferrari kısa süre önce Mercedes'ten iki üst düzey ismi, Loic Serra ve Jerome D'Ambrosio'yu transfer ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Bu duyurunun en ilginç yönlerinden biri de D'Ambrosio'nun, belki de Maranello içinde başka kişilerin de gözlerini dikmiş olabileceği takım patronu yardımcılığı ünvanı ile takıma katılması oldu.

d'Ambrosio hakkındaki planlardan bahsen Vasseur, "Kimsenin yerine geçmiyor, bu sadece takım için bir katma değer."

"Pozisyonu paylaşacağız ve bu isim olmayacak. Ancak o beni destekleyecek."

Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bazı durumlarda beni zorlayacak ve buna ihtiyacım var. Yönetim, pilotluk ve motor sporlarının her konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Bizim için gelecekte büyük bir değer olacak." dedi.

Vasseur bu yılın başlarında Lewis Hamilton ile anlaştığında, arkadaşı ve rakip takım patronu Toto Wolff ile garip bir konuşma yapmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Serra'nın anlaşmasının uzun zaman önce yapıldığını söylese de bu sefer de durumun farklı olmadığını söyledi.

"Loic muhtemelen Lewis'ten önceydi, tam olarak hatırlamıyorum. Ancak 1.500 kişilik bir ekibimiz olduğunu ve bir dönüşüm yaşadığımızı bilmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"İnsanlar gider ve gelir. Bunu kişisel anlamamak gerekiyor. Ancak bu hiç kolay olmuyor." dedi.