Vasseur: "Newey ile ortak noktada buluşamadık"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Loic Serra ve Jérôme d'Ambrosio'nun takıma katılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Serra'nın deneyimine ve d'Ambrosio'nun bilgi birikimine dikkat çeken Vasseur, Ferrari'nin gelecek planlarına dair ipuçları verdi.



Fred Vasseur, Loic Serra'nın deneyimi hakkında şunları söyledi: "Loic’in en büyük gücü, uzun yıllar en üst seviyede görev yapmış deneyimli bir isim olması. Ayrıca tam bir yarış adamı."

"Jérôme’un sahip olduğu bilgi birikimi benim için çok önemliydi. O, yarış dünyasında her şeyi gördü; pilot, takım patronu, takım CEO'su oldu. Mesleğin her alanını çok iyi biliyor."

Adrian Newey ile ilgili görüşmeler konusunda ise Vasseur: "Evet, bazı görüşmeler oldu. Ancak onun, benim düşündüğümden daha farklı bir fikri vardı. Belki bir gün ortak bir nokta bulabilir," şeklinde konuştu.