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Formula 1

"Vasseur, Newey ile görüşecek" iddiası!

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün Red Bull'un tasarımcısı Adrian Newey ile görüşeceği iddia edildi.

Ezel Tan
Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Adrian Newey, geçtiğimiz günlerde Red Bull yönetimine istifasını sundu ve bu hafta itibariyle resmî açıklamanın gelmesi bekleniyor.

Newey çok uzun zamandır Red Bull'daydı ve adı zaman zaman farklı takımlarla anılsa da, hep Avusturyalı ekibe sadık kalmıştı.

Fakat Christian Horner'ın merkezinde bulunduğu tartışmalar ve Newey'nin yeterince değer gördüğünü düşünmemesiyle ayrılık kaçınılmaz oldu.

Şimdi resmî açıklamanın yapılması ve ardından Adrian Newey'nin ne yapacağına karar vermesi bekleniyor.

Bazı kaynaklar Newey'nin bir süre kafasını dinlemek istediği yönünde fakat İtalyan basını Newey'nin Ferrari'ye imza atmaya yakın olduğunu iddia etti.

La Gazzetta dello Sport'a göre Vasseur dün takımla beraber Miami'ye gitmek yerine Londra'ya uçtu. Bunun sebebi akşam Adrian Newey ile buluşacak olmasıydı.

Vasseur'ün hedefi net; Newey'i takıma getirmek.

İki taraf arasındaki anlaşmanın Miami GP sonrası açıklanabileceği de haberde yer aldı.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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