Vasseur, Newey hakkında konuşmak istemiyor
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Adrian Newey ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt vermek istemiyor.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Adrian Newey'nin halihazırda Ferrari, Williams, Aston Martin, Mercedes ve Alpine'den teklif aldığı düşünülüyor.
Newey'nin tercihini Ferrari'den yana kullanacağı düşünülse de, son dönemde çelişkili haberler var.
Bu konu geçtiğimiz günlerde Motorsport.com tarafından Frederic Vasseur'e soruldu.
Newey ile konuşup konuşmadığı sorusuna Vasseur, şöyle yanıt verdi: “Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum çünkü vereceğim herhangi bir cevap yoruma açık olabilir."
"En önemli şey takımın istikrarı, daha önce de söylediğim gibi doğru yönde ilerlediğimizi ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."
"Az önce de dediğim gibi benim için en önemli şey bu takımın ve grubun istikrarı."
"Bu, bireylerin kendisinden daha önemli ve mevcut durumdan gerçekten memnunum."
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Fotoğraf: Erik Junius
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