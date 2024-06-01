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Formula 1

Vasseur, Newey hakkında konuşmak istemiyor

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Adrian Newey ile ilgili çıkan dedikodulara yanıt vermek istemiyor.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing inspects the car of Charles Leclerc, Ferrari on the grid

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Adrian Newey'nin halihazırda Ferrari, Williams, Aston Martin, Mercedes ve Alpine'den teklif aldığı düşünülüyor.

Newey'nin tercihini Ferrari'den yana kullanacağı düşünülse de, son dönemde çelişkili haberler var.

Bu konu geçtiğimiz günlerde Motorsport.com tarafından Frederic Vasseur'e soruldu.

Newey ile konuşup konuşmadığı sorusuna Vasseur, şöyle yanıt verdi: “Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum çünkü vereceğim herhangi bir cevap yoruma açık olabilir."

"En önemli şey takımın istikrarı, daha önce de söylediğim gibi doğru yönde ilerlediğimizi ve iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Az önce de dediğim gibi benim için en önemli şey bu takımın ve grubun istikrarı."

"Bu, bireylerin kendisinden daha önemli ve mevcut durumdan gerçekten memnunum."

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, John Elkann Ferrari, CEO, Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Race winner Charles Leclerc, Ferrari, John Elkann Ferrari, CEO, Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

 

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