Vasseur, Montreal yarışından umutlu: "Ferrari doğru yönde gidiyor"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Kanada Grand Prix'si öncesinde takımın motivasyonunu ve yaklaşımını değerlendirdi.
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari, son yarış Monako'da Charles Leclerc ile bu yılki ikinci zaferini elde etmeyi başarmıştı.
Vasseur, sezon başında Carlos Sainz'ın Avustralya'daki zaferinin ardından Japonya'ya büyük bir coşkuyla gittiklerini ve şimdi de Leclerc'in Monako'daki zaferinin ardından Kanada'ya aynı duygularla gideceklerini belirtti.
Vasseur, "Sezonun başında Carlos'un Avustralya'daki zaferinin ardından Japonya'ya büyük bir coşkuyla gitmiştik."
"Şimdi de Charles'ın Monako'daki zaferinin ardından Kanada'ya aynı duygularla gidiyoruz."
"Montreal'deki pist Monako'dan çok farklı. Burada da bazı yavaş virajlar var ama genel olarak çok hızlı bir pist." dedi.
Ayrıca, daha az yere basma gücü gerektiren ve atak yapma imkanı daha fazla olan bu pistte Ferrari'nin yaklaşımının değişmeyeceğini belirten Vasseur, "Yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmayacak." diye ekledi.
Vasseur, doğru yönde ilerlediklerini belirterek, takımın birlikte çok iyi hareket ettiğine vurgu yaptı.
"Teknik anlamda doğru yönde ilerliyoruz, pit duvarında en iyi stratejik kararları alıyoruz ve takım birlikte çok iyi hareket ediyor."
"Ön tarafla aramızdaki farkı daha da azaltmayı başardık fakat McLaren ve Red Bull ile aramızdaki fark çok az."
Bu durumda her detayın önemli olabileceğini ifade eden Vasseur, yarışta en iyi performansı göstermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, is hit with Champagne on the podium
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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