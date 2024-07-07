Vasseur: "Monako'dan sonra şampiyon değildik, şimdi de aptal değiliz"

İtalyan ekip son yarışlarda beklentilerin altında kaldı ve halihazırda dördüncü takım konumuna düşmüş gibi görünüyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Vasseur, şöyle dedi: "Bence bugün sıralama turlarında yeterince iyi bir iş yapamadık; maalesef her şeyi bir araya getiremedik."

"Dün Imola ile yeni versiyon paketi test ettik ve eski versiyona geri dönmeye karar verdik çünkü araç çok zıplıyordu."

"Silverstone'daki yüksek hızlı virajlarda bize herhangi bir fayda sağlamadı. Ancak bugünkü kötü sonucun açıklamasının bu olduğundan emin değilim."

"Geriye gitmeyi ve eski versiyona dönmeyi kabul ettik. Dün her şey açıktı çünkü zıplama vardı ve Silverstone pistinin yapısı için eski versiyon mantıklıydı."

"Yine de bugün genel olarak olarak her şeyi bir araya getiremedik. Ne sıralama turlarında ne de yarış temposunda en iyi durumda değildik."

"Ayrıca Leclerc 13. virajda bir hata yaptı ve bu da ona 0.3 saniyeye mâl oldu. 0.1 saniyeye bu kadar çok araç sığdırdığınızda işler zorlaşıyor."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Monako'dan sonra neyin değiştiği sorusuna Vasseur, "Monako'dan sonra dünya şampiyonu değildik, tıpkı bugün aptal olmadığımız gibi."

"Sakince her şeyi bir araya getirmeye çalışmalıyız. Şu ana kadar bunu yapamadık."

"Yarış sanırım bugünkü gibi kaotik olacak ve bizim için daha iyi olacak. Eğer bir fırsat çıkarsa bunu değerlendirmeye hazır olmalıyız."

"Saçma sapan risklere girmeden bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız." dedi.

Vasseur, Nico Hulkenberg ve Haas'ın son güncellemeleriyle yakaladığı avantajı da şöyle yorumladı: "Nico ve Haas için mutluyum. Önümüzde kimin olduğu umurumda değil, çünkü biz herkesin önünde olmalıyız."

"Nico ve Haas'ın önümüzde olmasını diğerlerinden daha çok tercih ederim. Bu bir hayal kırıklığı değil. Genel olarak iyi bir iş çıkarmadık ve bu koşullarda, 8-10 araç birbirine yakınken, hepimizin mükemmel olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz."

"Aksi takdirde en ufak hata size zarar veriyor."

Yarıştan ne beklediği sorusuna Vasseur, "Grid pozisyonlarımız göz önüne alındığında, yağmur yağarsa yarışın daha kaotik olabileceğini ve bunun da kuru zeminde yapılabilecek bir yarışa kıyasla bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Eğer iyi bir puanla dönmek istiyorsak iyi stratejiler belirlemeliyiz." cevabını verdi.