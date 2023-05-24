Vasseur: "Monako'da iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz"

Ferrari son iki yıldır Monako'da pole pozisyonunu almayı başarıyor ancak bunu henüz galibiyete dönüştüremedi.

2021'de Leclerc pole pozisyonunu kazansa da, araçtaki sorun nedeniyle pazar günü start alamamıştı. 2022'de de yanlış strateji ile zaferi kaybettiler.

Bu yılki yarış öncesinde konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, iyi bir hafta sonu geçirmeyi umduklarını söyledi.

Vasseur, "Yeniden yarışmaya hazırız. Bu kez Charles'ın evi Monte Carlo'da olacağız."

"Bu nedenle hem onun hem de hepimiz adına özel ve heyecan verici bir hafta sonu olacak."

"Charles ve Carlos ile beraber bu zorlu pistteki her fırsatı en iyi şekilde yararlanmak için mümkün olan en iyi şekilde hazırlandık."

"Her iki pilotumuz da bu pisti seviyor. Charles son iki yıldır pole pozisyonunu alıyor. Carlos da Ferrari'ye katıldığından beri Monako'da hep podyuma çıktı."

"Bu hafta sonu tifosiye iyi bir sonuç getirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.