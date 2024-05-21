Vasseur, Monako öncesi temkinli: "Orayı tahmin etmek çok zor"
Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, son dönemde güçlü yarışlar çıkarmalarına rağmen sıradaki yarış Monako için temkinli konuştu.
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari, kendi evindeki ilk yarış olan Imola'da sidepod bölgesini temel alan büyük güncellemelerle gelip umutlanmıştı ancak yarışta Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile ancak 3 ve 5. sıralarda tamamladı.
Emilia-Romagna GP hafta sonunda konuşan Vasseur, son güncellemeleri daha çok Kanada'da değerlendirebileceklerini söylerken, Monako hafta sonu için tahminde bulunmanın zor olduğunu kabul etti.
"Eğer Monaco'da iyi bir şeyler yapabilirsek, kabul ederim. Kanada çok yüksek hıza sahip farklı bir pist düzenine sahip olacak. Farklı viraj türlerini, farklı ortalama hızları ve farklı minimum hızları ele almaya başladığınızda, durumu daha iyi anlarsınız."
"Monako'yu tahmin etmek çok çok zor. Söyleyebileceğim şey, çok motive olmuş iki sürücüm olacağı ve şimdiye kadar Monako'da her zaman rekabetçi olduğumuz. Ama yine de bunu tahmin etmek çok çok zor."
"Monako'daki virajların türünü başka bir virajla karşılaştıramazsınız. Yol tutuşu farklıdır ve mesele virajdaki hız değildir. Çoğu zaman pistin mekanizmasıdır. Bu yüzden Monako'ya gitmek ve oraya gidip zorlamanız gerektiğine dair ideal bir resim çizmekten kaçınmak daha iyi olacaktır." dedi.
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