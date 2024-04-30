Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"

Ferrari, son yarış Çin GP'de hafta sonu boyunca beklentileri karşılamakta zorlandı ve pazar günü da özellikle sert hamurla iyi bir iş yapamadı.

Bu hafta sonu Miami yarışı yapılacak ve Ferrari patronu Frederic Vasseur, daha iyi bir iş çıkarmalarını umuyor.

Vasseur şöyle konuştu: "Bu hafta sonu Çin'de biraz zorlandığımız Sprint formatıyla karşı karşıyayız."

"Bu çok farklı bir pist ve son iki sezonda elde ettiğimiz verilere güvenebileceğimiz bir yerdeyiz."

"Şanghay'da yaptığımızdan daha iyisini yapmamızı umuyorum, ki bunu yapabilecek potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum."

"Bir kez daha, tek antrenman seansından en iyi şekilde yararlanmak, özellikle de son zamanlarda daha fazla mücadele ettiğimiz sıralama üzerinde çalışmak önemli olacak."

"Bu hafta sonu şirket ve takım için özel bir hafta sonu çünkü yeni partnerimiz HP ile ilk yarışımıza çıkacağız."

"Hepimiz bu işbirliğini mümkün olan en iyi şekilde başlatmak adına elimizden geleni yapacağız."