Vasseur: "Miami'de, Şanghay'dan daha iyi bir iş yapmaya çalışacağız"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, bu hafta sonu Miami'de iyi bir performans sergilemelerini umuyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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