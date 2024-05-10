Vasseur: "Mevcut sürücü ceza sistemi gayet iyi, değişime gerek yok"

Kevin Magnussen, son yarış Miami'de Nico Hulkenberg'in puan almasına yardımcı olabilmek adına oldukça sert savunmalar yapmıştı.

Danimarkalı pilot yarıştan sonra tüm cezaları hak ettiğini söyledi.

Bu durum bazı sürücülerin tepkisini çekerken, ceza siteminde değişiklik yapılması çağrısında bulundular.

Fakat Frederic Vasseur, ceza sisteminin değiştirilmesi önerilerini desteklemiyor.

Ferrari takım patronu, hakemlerin gerekli tüm araçlara zaten sahip olduğuna inanıyor.

Vasseur, ”Hakemlerin elinde gerekli tüm araçlar var."

"Her ihlal için iki ceza puanı verebilirler. Bir sürücü on saniyelik bir ceza alırsa ve ardından bir tane daha ve bir tane daha alırsa, oyun dışı kalır."

"Ayrıca 12'ye kadar çıkacak ceza puanları da alırlar."

"Yani hakemler, sürücüleri cezalandırmak için gerekli her şeye sahipler, bu yüzden kuralları tekrar değiştirmeye gerek yok."

"Bence bunun hiçbir anlamı yok çünkü elimizde zaten yeterince araç var.” dedi.