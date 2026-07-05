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Formula 1 Britanya GP

Vasseur: "Mercedes'in bize karşı en büyük avantajı düzlük hızı"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Silverstone'da Mercedes'in özellikle düzlük hızında avantajlı olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Silverstone hafta sonunda Ferrari ile Mercedes arasındaki rekabet dikkat çekti. Cuma günü sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Lewis Hamilton ile üstünlük Ferrari'deyken, cumartesi günü Andrea Kimi Antonelli önce sprint yarışını kazandı, ardından da ana sıralama turlarında pole pozisyonunu elde ederek Mercedes'i yeniden zirveye taşıdı.

Hamilton sprint yarışını ikinci sırada tamamlarken, Charles Leclerc ise ana sıralama turlarında ikinci olarak Antonelli'nin yanında ilk çizgiye yerleşti.

Yarış öncesinde genel tabloyu değerlendiren Fred Vasseur, Mercedes'in özellikle düzlük performansıyla öne çıktığını söyledi.

Ferrari takım patronu, "Sprint yarışındaki tempomuz iyiydi."

"Ancak Kimi Antonelli ile birlikte Mercedes'in düzlük hızında hâlâ bizden avantajlı olduğunu gördük."

"Strateji açısından yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu akşam özellikle bunun üzerinde çalışacağız."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vasseur, genel anlamda takımın performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"Genel olarak takım adına iyi bir gündü. Lewis sprint yarışında podyuma çıktı, Charles da değerli puanlar kazandı."

"Sıralama turlarında ikinci ve üçüncü sırayı almak takım adına iyi bir sonuç."

"Elbette her zaman biraz daha fazlasını beklersiniz. Cuma günü bunu başarmıştık."

Vasseur ayrıca Charles Leclerc'in araç üzerinde yapılan ayar değişikliklerine çok iyi adapte olduğunu ve bunun performansına doğrudan yansıdığını belirtti.

"Charles çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Araçta yapılan değişikliklere uyum sağlamayı başardı, yeniden güven kazandı ve bu sayede çok daha kararlı şekilde limitleri zorlayabildi."

"Lewis de çok yüksek performans seviyesini bir kez daha ortaya koydu."

"Her iki aracımızın da start gridinin ön sıralarında yer alması bizim açımızdan son derece olumlu."

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