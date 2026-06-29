Vasseur: "Mercedes’e çok fazla odaklandık"
Sıralama turlarındaki güçlü performansı yarışa yansıtamadıklarını söyleyen Vasseur, yarış stratejisi konusunda hata yaptıklarını kabul etti.
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Cumartesi günü Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ile gridin ikinci ve üçüncü sıralarını alan Ferrari, pazar günkü yarışta istediği sonucu elde edemedi. Hamilton yarışı liderin oldukça gerisinde beşinci bitirirken, Leclerc ise sekizinci oldu.
Yarışın ardından stratejik hatalarını dürüstçe itiraf eden Frederic Vasseur, şu açıklamaları yaptı: "Geriye dönüp baktığımızda, yarışta muhtemelen Mercedes’e çok fazla odaklandığımızı söyleyebilirim.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Yarışın ilk turlarında her iki araçta da zorluklar yaşadık ve sonrasında strateji tarafında belki de gereğinden fazla agresif davrandık.”
“Bu durumdan ders çıkaracağız, yeniden kendimize odaklanacağız ve önümüzdeki hafta yapılacak Britanya Grand Prix'sini düşünmeye başlayacağız."
Hafta sonuna umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyleyen ancak antrenman turlarında istedikleri verimi alamadıklarını hatırlatan Vasseur, hazırlık sürecindeki eksikliklere dikkat çekti: "Özellikle Barselona’nın ardından bizim için zor bir hafta sonu oldu.”
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
“Cuma gününe doğru şekilde başladığımızı düşünmüyorum; çünkü 1. ve 2. antrenman seanslarında çok zorlandık ve temsili koşullarda düzgün uzun sürüşler tamamlayamadık.”
“Sıralama turlarında tek tur performansını bir şekilde toparlamayı başardık ve ikincilikle üçüncülük elde ettik, bu iyi bir sonuçtu. Ancak yarışa, hazırlanmamız gerektiği kadar iyi hazırlanamadık."
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