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Vasseur: "Mercedes, yakında 'uyanacak'"

Mercedes'in rakipleri, Alman otomobil üreticisinin yakında 'uyanacağını' ve yeni sezona yaptığı kötü başlangıcı hızlı bir şekilde telafi edeceğini düşünüyor.

Jonathan Noble
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Vasseur: "Mercedes, yakında 'uyanacak'"
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Mercedes geçtiğimiz hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sinde hayal kırıklığı yaratarak ana rakipleri Red Bull ve Ferrari'nin gerisinde kaldı ve Aston Martin tarafından da geçildi.

Yaşadığı zorluklar Alman otomobil üreticisinin gridin ön tarafına geri dönmek için farklı bir şeyler yapması gerektiğini düşünmesine neden oldu. Takım, araç konseptini tamamen değiştirmeye gidebilir.

Alternatif bir tasarım yönüne gitmek, Mercedes'in W14 ile kısa vadeli kazanımlarını feda etme ihtimaline yol açıyor, ancak rakipleri Mercedes'in çok uzun süre geride kalacağına ikna olmuş değil.

Çünkü sadece Bahreyn'deki performansına bakarak Mercedes'in öndeki mücadelenin dışında kaldığı sonucuna varmak için çok erken olduğuna inanıyorlar.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur bu konuda şunları söyledi: "Bu daha ilk yarış ve herhangi bir sonuca varmak zorunda değiliz."

"Mercedes'in yakında uyanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ne olacağını bilmiyoruz."

"Bir sonraki yarış Cidde'de farklı bir asfaltta farklı bir hikaye olacak. Bakalım Cidde'de daha iyi bir tablo elde edebilecek miyiz?"

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Vasseur'ün Mercedes'in gelişeceğine dair inancı Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko tarafından da desteklendi.

Red Bull'un ana rakibinin Ferrari mi yoksa Aston Martin mi olduğu sorusuna Marko şu yanıtı verdi "Bir yarıştan sonra bunu söylemek zor. Hâlâ birçok rakip var. Ayrıca Mercedes'in sezon boyunca daha iyi olacağına inanıyorum."

Red Bull takım patronu Christian Horner da Mercedes'in daha iyi performans gösteren bir konsepte geçmesi halinde önemli kazanımlar elde edebileceğini düşünüyor.

Horner, "İşlerin hızlı değiştiğini görecek kadar uzun süredir buradayım."

"Bence bu araçlar hâlâ olgunlaşmamış durumda, takımlar geliştikçe ve iyileştirmeler geldikçe işler değişecek." dedi.

Mercedes'in konsept değişikliğine gideceği konuşulurken Horner, Red Bull'un öncülük ettiği ve Aston Martin'in de onu takip ettiği 'downwash' etkili sidepod çözümünün tercih edilebileceğini düşünüyor.

Horner, "Bence bu araçların çalışma pencereleri çok dar, ilk üçteki her takım kendi temasını geliştirmiş gibi görünüyor." 

"Bir takım bizim temamızı benimsedi ve bir kazanç sağladı, bu yüzden sanırım bir noktada birleşecekler ve bu sezon içerisinde gerçekleşebilir." dedi.

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