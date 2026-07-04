Vasseur: "Mercedes veya Red Bull güncelleme yapınca ‘deha’ biz yapınca ‘hile’ deniyor"

Avusturya Grand Prix'sinin ardından konuşan Wolff, Ferrari'nin sezon boyunca peş peşe getirdiği güncellemelere dikkat çekerek, "Yakında paralarının bitmesi gerek" ifadelerini kullanmış ve Maranello ekibinin bütçe sınırını zorladığını ima etmişti.

Silverstone'da basın mensuplarına konuşan Vasseur ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Wolff’un sözlerini ironik bulduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Vasseur, şöyle konuştu: "Red Bull ya da Mercedes geliştirme yaptığında 'deha' oluyor biz geliştirme yaptığımızda 'hile yapıyoruz' deniyor. Bence bu konuda biraz sakin olmak lazım."

"Red Bull'dan ya da diğer takımlardan daha fazla parça getirmedik. Bunu şaka olarak mı söyledi bilmiyorum ama durum bu."

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vasseur'e, Wolff'un Ferrari'yi doğrudan hile yapmakla suçlayıp suçlamadığı sorulduğunda ise Fransız yönetici şu yanıtı verdi: "Eğer bütçe sınırını aştığımızı düşünüyorsa, benim için bu açıklama o anlama geliyor."

Ferrari, Miami'ye büyük bir güncelleme paketi getirirken, Monako'da piste özel geliştirmeler kullandı. Barselona'daysa sekiz parçalık yeni güncellemeyle güncellemesiyle Lewis Hamilton zafere ulaşmıştı.

Avusturya'da ise dört yeni güncelleme daha getiren Ferrari, Hamilton ve Charles Leclerc ile yalnızca beşinci ve sekizinci sıraları elde edebilmişti.

Silverstone hafta sonunda da yeni parçalar kullanan Ferrari, cuma günkü ilk antrenman seansını Hamilton'ın lider tamamlamasıyla umut verici bir başlangıç yaptı.

Basın toplantısında Ferrari'nin geliştirme programıyla ilgili soruların artması üzerine gözle görülür şekilde rahatsız olan Vasseur, Wolff ile bu konu hakkında konuşup konuşmadığı sorusuna, "Bence bu konuda konuşmamak daha iyi." yanıtını verdi.

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Tüm bu eleştirileri düşünürken Avusturya'dan sonra yapılan yorumları da unutmayın. Barselona'dan sonra zirvedeydik, Avusturya'dan sonraysa hiçbir yerde değildik."

"Silverstone için de; ilk antrenman seansında diğer takımların yakıt yükünü bile bilmiyorduk ama nedense bir anda güncellemeler 'mucize' oluyor. Bu konuda sakin kalmak gerekiyor."

"Aracı geliştirme konusunda önümüzde hâlâ uzun bir yol var. Ayarlar ve lastik yönetimi gibi alanlarda bazen getirdiğimiz güncellemelerden bile daha büyük performans kazanımları elde edebilirsiniz."

"Bir güncelleme işe yarayabilir ancak araç ayarlarında hata yaparsanız yine de rekabetçi olamazsınız. Bu yüzden sakin kalmamız gerekiyor."