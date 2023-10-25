Vasseur: "Meksika'da 'odaklanmış bir Ferrari' görmek istiyorum"
Frederic Vasseur, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika yarışında Amerika'da yaptıkları hataları tekrarlamamalarını umuyor.
Amerika'da strateji hatası yapan Ferrari, önemli bir fırsatı tepmiş ve Charles Leclerc'in diskalifiyesiyle daha da büyük bir darbe almıştı.
Bu hafta sonu Meksika GP yapılacak ve Frederic Vasseur, takımın iyi durumda olmasını istiyor.
Meksika GP öncesi konuşan Vasseur, şöyle dedi: "Austin'den farklı bir sonuçla ayrıldık. Bu, Carlos Sainz'ın podyumda yer almasına olanak tanıdı, ki yarışı yönetme şekli göz önüne alındığında bunu fazlasıyla hak etti."
"Bu sonuç, takımlar şampiyonasındaki ikincilik hedefimize yönelik bazı önemli puanlar almamızı sağladı."
"Fakat Meksika'da daha odaklanmış bir takım görmek istiyorum çünkü Austin'de yaptığımız gibi -yarışı değerlendirirken bazı şeyleri yanlış yapmayı- göze alamayız."
"Meksika'daki yüksek rakım, saf performanstan lastik yönetimine kadar aracın tüm davranışlarını etkilediği için benzersiz bir yarış olacak."
"Bu hafta sonu normal yarış programı geri dönecek; dolayısıyla araç üzerinde çalışacağımız üç antrenman seansı olacak."
"Teorik olarak zor olması beklenen bir yarışta elimizden gelenin en iyisini yapmak için doğru stratejileri geliştireceğimize inanıyorum."
"Carlos ve Charles da dahil olmak üzere hepimiz önümüze çıkan fırsatları değerlendirebilmeliyiz.
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