Formula 1 Meksika GP

Vasseur: “Meksika tamamen farklı bir zorluk seviyesinde”

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Meksika’daki ilk antrenman seanslarının ardından genel tabloyu değerlendirdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 10:20

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Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Autodromo Hermanos Rodriguez pistindeki ilk iki antrenman seansının ardından basının sorularını yanıtlayan Frederic Vasseur, takımın sergilediği güçlü tempodan memnun olduğunu ancak temkinli kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Yüksek rakım, düşük yere basma kuvveti ve 1. viraj öncesindeki yoğun tümseklerin pilotları ve araçları sınırlarına kadar zorladığını vurgulayan Vasseur, Lewis Hamilton'ın yolda kalma sebebini henüz incelemediklerini söyledi.

Frederic Vasseur, değerlendirmelerinde şu sözlere yer verdi: "Özgüvenli olup olmamamız bir şeyi değiştirmiyor, sıkı çalışmamız ve yarın için en iyi ayarları elde etmeye odaklanmamız gerekiyor.”

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

“Koşullar, rakım nedeniyle daha önceden de bildiğimiz gibi aşırı derecede zorlayıcı. Bu durum bizim için olduğu kadar rakiplerimiz için de büyük bir zorluk. Bu da bu gece yapacak çok işimiz olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

“Ayrıca pist inanılmaz tümsekli, özellikle birinci virajdan önceki bölüm tehlikeli bir seviyede. Ayarlarımızı yaparken bunu da göz önünde bulundurmamız gerekecek ama genel olarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim, yine de katetmemiz gereken uzun bir yol var.”

“Düşük hızlı virajlarda hızlı olmamız ve daha küçük turbomuzun olması tabii ki bir avantaj olabilir ama herkes kendini geliştirecek, herkes rakım koşullarında paketine ince ayar yapacaktır.”

“Mücadele ettiğimiz diğer pistlere kıyasla burası tamamen farklı bir zorluk seviyesinde ve pilotların bu seviyedeki yere basma kuvvetiyle Meksika'da sürüş yapması çok büyük bir mücadele.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Normalde sezonun en büyük kanatlarıyla buraya gelmeye alışkındık. Geçen yıla kıyasla bu yeni kuralların yarattığı fark Monza'da Monako veya Meksika'ya göre çok daha azdı, bu yüzden pilotlar yeni şartlara adapte olmak zorundalar.”

Hamilton ve Leclerc’in performanslarını da değerlendiren Vasseur, sözlerini şöyle tamamladı: “Hamilton'ın aracında ne sorun olduğunu tam olarak bilmiyorum. Mühendislerin teknik toplantısından önce basın karşısına geçtiğim için konuşmak adına henüz çok erken ama bu gece duruma detaylıca bakacağız.”

“Leclerc'in temposuysa başından beri hem uzun turlarda hem de tek turda gayet iyiydi. İkinci seansta limiti belki biraz fazla zorladı ama bunu denemek için doğru an ve doğru yer tam olarak orasıydı.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Yarın neler olacağını göreceğiz. Sıralama turlarının büyük bir mücadeleye sahne olacağını biliyoruz, bu düşük yere basma kuvveti koşullarında mücadele çok daha zorlu bir hal alıyor.”

“Lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek ve 3. sektör boyunca korumak Meksika'da her zaman büyük bir problem olmuştur.”

“Sanırım geçen yıl herkes 10. viraja kadar saniyenin onda biri içerisinde sıralanıyordu, ardından sadece iki virajda fark saniyenin onda dördüne çıkıyordu. Yarın da benzer bir tablonun bizi beklediğini düşünüyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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