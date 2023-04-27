Vasseur, Mekies'in ayrılığını nasıl yorumluyor?

Ferrari'de ayrılıklar devam ediyor. Araç konseptinden sorumlu David Sanchez'in McLaren'a gitmesinin ardından sportif direktör Laurent Mekies de AlphaTauri'ye geçiyor.

Mekies, İtalyan takımın takım patronu olacak. Mekies'i yaklaşık 30 yıldır Vasseur, bu ayrılıkla alakalı detaylı açıklamalarda bulundu ve demeçlerine şöyle başladı: "İlk olarak şunu söylemek istiyorum: Bence bu Laurent için mega bir fırsat. Ayrıca onunla iyi bir ilişkim var ve elbette onun gitmesini engellemeyecektim, önünü kapamayacaktım."

"Olayların zaman çizelgesinden bahsedecek olursak, bence AlphaTauri basın açıklamasının zamanlaması konusunda biraz agresif davrandı."

"Laurent'le hâlâ uzun süreli bir kontratımız var ve detaylar hakkında konuşmamız gerekecek. Olayların nasıl geliştiği hakkında detay vermeyeceğim, bu Laurent ile benim aramdaki ilişki. Ancak Laurent ile oldukça açık bir şekilde konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk çünkü onu 30 senedir tanıyorum ve açık bir şekilde konuşabiliyoruz."

"Onun için böyle bir teklifi reddetmek çok zor. Kendisi konuşmamızda oldukça açıktı."

"Kendimi kesinlikle Laurent'ın yerine koyabiliyorum ve onu anlıyorum. Bu işteyseniz takım patronu rolünü reddetmeniz imkansız gibi."

"Yani Laurent'ın önünü kapamadım ama şimdi kendi ordumun çıkarlarını koruyacağım. Ferrari her zaman önceliğimiz olacak ve şimdi bu Laurent'ın geçişinin detaylarını konuşarak Ferrari'nin çıkarlarını korumamız gerek."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Peki Ferrari'de Mekies'in yerini kim alacak? Mekies, sportif direktör rolünde çalışıyordu ve görev tanımı oldukça kapsayıcıydı. F1'de bazı takımlar sportif direktör rolünü iki farklı göreve ayırıyor ve iki farklı isime veriyor.

Yani bu rol, oldukça büyük bir boşluk bırakacak ve kuvvetli bir şekilde doldurulması gerekecek.

Vasseur ise bu konuda pek endişeli gibi değil. Ferrari'nin takım patronu, konuyla alakalı şunları söyledi: "Laurent'in yerini kimin alacağı biraz değişimin koşullarına bağlı olacak."

"Dediğim gibi onunla uzun süreli bir kontratımız var ve Ferrari için en iyisini bulmamız gerekecek. Ne zaman takımdan ayrılacağı ve ne zaman AlphaTauri'ye geçeceği bu iş birliğinin sonunu belirleyecek."

"Fakat bu süreçten korkmuyorum çünkü bunu iyi bir şekilde yapacağız ve ilişkimiz pozitif."

"Laurent, sportif direktör rolünde çalışıyordu. Yani bırakacağı boşluk büyük olacak. Bu durum, yeniden yapılanmamızın bir parçası ve uzun bir süreçteyiz, zaman alacak. Dışarıdan birçok kişi alıyoruz, yakında isimlerine sahip olacaksınız."

"Laurent'ın rolünü iki farklı işe bölebiliriz, bazı takımlar böyle yapıyor. Kısacası, tüm bu süreç, yeniden yapılanmamızın bir parçası olacak."

"1600 kişi içerisinden 1 kişiyi kaybetmek bir drama değil. Bu takımın gücü ve insan gruplarımızın gücü, her zaman bireylerden daha önemlidir. Bunu aklımızda tutmalıyız, en önemli şeyin grup halinde kalmamız olduğunu hatırlamalıyız."

"Grubumuz hâlâ burada ve birçok kişiyi işe alıyoruz. Sadece bunu söylemiyoruz. Bütün bu isimler adım adım yerine koyacağız çünkü tüm organizasyonu 2 hafta içerisinde düzenleyemezsiniz."

"F1'de işe alma ve göreve başlama sistemleri oldukça uzun ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Ancak bir gün içerisinde yeni bir organizasyona sahip olmayı bekleyemezsiniz."

"Bu süreç adım adım ilerleyecek ve herkesi gerektiği yere koyacağız."

Robert Shwartzman, Reserve Driver, Scuderia Ferrari, on the pit wall Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bunun ardından Vasseur'e "Siz göreve gelmeden önce Mekies, Binotto'nun rolüyle ilgeliniyor muydu?" sorusu yöneltildi.

Vasseur, bu soruyu şöyle cevapladı: "Bence bunu Laurent'e sormalısınız ama eğer F1'de takım patronu olmak istiyorsanız, sadece 10 seçeneğiniz var. 10 iş var. Her yerde bulabileceğiniz bir şey değil."

"Bu da şu anlama geliyor: Eğer kişisel hedefiniz F1 takım patronu olmaksa, ki bunu tamamen anlayabiliyorum, hırslı olmanız gerek."

"Laurent de hırslı birisi ve bence Ferrari için çok iyi bir iş çıkardı. Onun motivasyonunu ve beklentilerini anlayabiliyorum."

Peki AlphaTauri, takım patronluğu için neden Mekies'i tercih etti? Vasseur'un bu konudaki görüşleri şöyle: "Eğer F1'de takım patronu arıyorsanız, uzun bir listeniz olmuyor. FIA, F1 ve diğer kurumları düşündüğünüzde listenizde 5 ya da 10 kişi kadar isim oluyor."

Franz Tost, Team Principal, AlphaTauri, with Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vasseur, son olarak kişilerden çok gruplarına odaklanmaları gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle noktaladı.

"Her takımda başarılı olmak, bir şeyler oluşturabilmek için kendi grubunuzu kurmanız gerekir. Laurent ya da Sanchez'in yeteneklerine bir şey demiyorum ama 1000 kişilik bir grupta iki kişinin ayrılmasından bahsediyorsunuz."

"Elbette bu iki kişi önemli ama 1000 kişilik grubumuzun yanında sadece 2 kişi hiçbir şey. Takımımızı kişiler değil, gruplar üzerine kurmalıyız."

"Evet, Laurent ayrılmak istedi ve AlphaTauri'nin teklifini kabul etti. Dediğim gibi buna tamamen saygı duyuyorum çünkü bence bu onun için büyük bir fırsat. Ancak orta vadede bu durum Ferrari'nin gelişimini etkilemeyecek."