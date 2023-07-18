Vasseur: "Mekies artık teknik toplantılara katılmıyor"

Mattia Binotto'nun takımdan ayrılması ve yerini Frederic Vasseur'un almasıyla birlikte yeniden yapılanmaya giren Ferrari, o dönemden beri birçok önemli isimle yolları ayırdı.

İlk olarak strateji şefi Inaki Rueda'yı fabrikada daha farklı bir role çeken Vasseur, sonrasında konsept şefi David Sanchez'in istifasını kabul etti.

En önemli değişiklik hiç şüphesiz ki Binotto'nun sağ kolu Laurent Mekies'in AlphaTauri ile anlaşması oldu, ancak kendisinin ne zaman takımdan ayrılacağı belli değil.

Teknik departmanda ise henüz ciddi bir değişiklik yok, halen sabit bir teknik direktör bulunmuyor ve geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Enrico Cardile-Enrico Gualtieri ikilisi işleri ortak olarak yürütmeye devam ediyor.

Motorsport İtalya'ya verdiği uzun bir röportajda yeni yapılanmadan söz eden Vasseur, organizasyon şemasının netleşeceğini belirtirken, Mekies'in artık önemli toplantılarda yer almadığını doğruladı.

Vasseur, "Cardile bizzat araç departmanının başında, Gualtieri ise motor şefimiz. İki ismi de kendi alanlarının direktörü olarak görüyorum, her ikisi de doğrudan bana rapor veriyor."

"Organizasyon şemasını netleştirmem ilk kez istenmiyor, gerçekten de bazı karışıklıklar oldu ama netleştireceğiz. Mekies'in ayrılmasıyla birlikte işleri düzene koymak için bir fırsat doğacak.

"Mekies'e gelince, istifasından bu yana teknik konulardan tamamen soyutlandı, varlığı pit duvarıyla sınırlı kaldı ve her zaman tam bir şeffaflık içinde oldu.

"Açıkçası kendisinin konumuna karar vermeden önce dahi teknik toplantılara katılmama kararı almış ve hassas konularla ilgili süreçlerde yer almamaya başlamıştı."

"Kendisinin FIA ile ilişkiler gibi görevlerini ise Diego Ioverno devralacak."