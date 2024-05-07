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Formula 1 Miami GP

Vasseur: "McLaren'ın Miami GP güncellemesi 'oyun değiştirici' değil"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, McLaren'in Miami'de sergilediği tempoya şaşırmadığını ancak bunun İngiliz ekibin getirdiği güncellemelerle ilgili olmadığını söylüyor.

Ezel Tan
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari ve McLaren sezon başından bu yana Red Bull Racing'i takip eden grubun başında yer almak için çekişiyor.

Sezon başında İtalyan ekibin üstünlüğü varmış gibi görünse de, McLaren'in Miami'ye getirdiği güncellemeyle ikinci sıraya çıktığı görüşleri var.

Yine de Vasseur, Ferrari'nin McLaren'in güncelleme nedeniyle dezavantajlı duruma düştüğünü söylemenin doğru olmadığı görüşünde.

Vasseur, “Bu sezon bu kadar güçlü bir performans sergiledikleri ilk yarış bu değil."

"Örneğin Melbourne'e bakarsanız, o zaman bile bizimle mücadele ediyorlardı. Bence tüm hafta sonu boyunca turdan tura, bölümden bölüme ve lastikten lastiğe 0.2 ila 0.3 saniye içerisinde mücadele eden üç takımınız vardı."

"Ancak daha fazla cevap vermeden önce Lando ve McLaren'i tebrik etmek istiyorum. Bence Lando bunu hak ediyor. Ferrari ile çalışıyor olmama rağmen onlar adına çok mutluyum çünkü başarıyı hak ediyorlar.” dedi.

McLaren'in yarış temposu karşısında şoke olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Genel olarak hayır. Cuma günü zaten mücadelenin içindelerdi ve son birkaç yarışa bakarsanız, her zaman çok hızlılardı."

"Çin'de zaten hızlılardı ve bu sezon sonuna kadar bence böyle devam edecek." dedi.

Frederic Vasseur komt langs om Lando Norris te feliciteren.

Frederic Vasseur komt langs om Lando Norris te feliciteren.

Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

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