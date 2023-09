Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Lando Norris, Avusturya'da başlayan iyileştirme programının ilk aşamasından bu yana dört ikincilik elde ederken, takım arkadaşı Oscar Piastri de geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da elde ettiği üçüncülükle ilk podyumunu kazandı.

Formlarındaki artış dikkat çekici olsa da Vasseur, McLaren'in sezonun başındaki yarışlarda düşük performans gösterdiğine inanırken, özellikle Norris'in üçüncü olduğu İspanya'da bir turda iyi bir tempo gösterdiğine inanıyor.

Autosport'un MCL60'ın hızıyla ilgili sorusuna Vasseur, "Sezonu tam olarak aynı şekilde değerlendirip değerlendirmediğimizden emin değilim."

"Bence başlangıçta büyük bir sorun yaşadılar ve sonra hızlı bir şekilde toparlandılar, Barselona'da bile ikinci sıradaydılar."

"İlk sırada Max [Verstappen], Carlos [Sainz] ve ikinci sırada Lando ve Lewis [Hamilton] vardı, zaten rekabetçiydiler."

"Bu tür bir pist muhtemelen onların aracına bizimkinden daha uygun. Ama elbette bu sadece saf potansiyel meselesi değil, aynı zamanda sürülebilirlikle alakalı."

"Her ileri adım attığınızda pilotunuzun da bir adım atmasına yardımcı olursunuz ve bu bir tür kartopu etkisi yaratabilir. Yine de bu Red Bull'a kıyasla küçük bir adım!" dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images