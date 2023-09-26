Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, McLaren'in son form artışını küçümsedi.
Lando Norris, Avusturya'da başlayan iyileştirme programının ilk aşamasından bu yana dört ikincilik elde ederken, takım arkadaşı Oscar Piastri de geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da elde ettiği üçüncülükle ilk podyumunu kazandı.
Formlarındaki artış dikkat çekici olsa da Vasseur, McLaren'in sezonun başındaki yarışlarda düşük performans gösterdiğine inanırken, özellikle Norris'in üçüncü olduğu İspanya'da bir turda iyi bir tempo gösterdiğine inanıyor.
Autosport'un MCL60'ın hızıyla ilgili sorusuna Vasseur, "Sezonu tam olarak aynı şekilde değerlendirip değerlendirmediğimizden emin değilim."
"Bence başlangıçta büyük bir sorun yaşadılar ve sonra hızlı bir şekilde toparlandılar, Barselona'da bile ikinci sıradaydılar."
"İlk sırada Max [Verstappen], Carlos [Sainz] ve ikinci sırada Lando ve Lewis [Hamilton] vardı, zaten rekabetçiydiler."
"Bu tür bir pist muhtemelen onların aracına bizimkinden daha uygun. Ama elbette bu sadece saf potansiyel meselesi değil, aynı zamanda sürülebilirlikle alakalı."
"Her ileri adım attığınızda pilotunuzun da bir adım atmasına yardımcı olursunuz ve bu bir tür kartopu etkisi yaratabilir. Yine de bu Red Bull'a kıyasla küçük bir adım!" dedi.
Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Vasseur, Ferrari'nin Suzuka'daki yarışının, Maranello takımının lastik yönetimi sorunlarının üstesinden geldiğinin bir başka kanıtı olduğunu kabul etti.
Charles Leclerc McLaren'lerin gerisinde yarışı dördüncü bitirirken, Sainz Hamilton'ın ardında altıncı oldu.
Vasseur lastik kullanımıyla ilgili olarak, "Bence sezon başına kıyasla bir adım ilerideyiz."
"Muhtemelen biraz fazla muhafazakârdık, sanırım griddekilere kıyasla gerçeklerden daha fazla korkuyorduk. Bu yarışta her şey kontrol altındaydı, bu yüzden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyoruz."
"Sezonun ilk birkaç yarışına bakacak olursanız, bozulma ya da lastik yönetiminin her zaman en büyük becerimiz olmadığını söyleyebiliriz."
"Suzuka'ya gelirken pist sıcaklığı bizi biraz risk altına sokuyordu. Ancak günün sonunda, bu açıdan iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."
"Yarış kontrol altındaydı, strateji iyi yönetildi ve iyi iş çıkardık. Sezonun ilk bölümüne kıyasla ileriye doğru net bir adım attık." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Photo by: Ferrari
Vasseur, takımın Sainz ile iyi kararlar verdiğinde ısrar etti. Takım, Mercedes ikilisi George Russell ve Hamilton'a saldırmak için daha taze lastiklere sahip olması amacıyla onu geç bir ikinci pit için dışarıda bıraktı.
Vasseur, "Bence ilk pit, iki aracı önde tutmak ya da Lewis'i iki aracın önüne koymak için gerçekten sınırdaydı."
"Bu muhtemelen 0.1 saniyelik bir durumdu ve bence takım doğru kararı verdi."
"İkincisi biraz daha stratejikti. Sanırım bu karar Carlos'tan da geldi ama son birkaç turda lastik avantajı elde etmek için pit aralığını uzatmamız gerektiği konusunda hemfikirdik, çünkü Lewis'in yaptığını yaparsanız, arada büyük bir hız farkı olmadığı sürece arkasında kalırsınız." dedi.
Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"
Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta" Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"
Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"
Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi" Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"
Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"
Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik" Sainz: "Elde ettiğimiz sonuçtan daha iyi bir tempoya sahiptik"
Son Haberler
Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"
Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"
Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"
Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"
Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi
Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi
Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"
Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar