Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Lando Norris, Avusturya'da başlayan iyileştirme programının ilk aşamasından bu yana dört ikincilik elde ederken, takım arkadaşı Oscar Piastri de geçtiğimiz hafta sonu Japonya'da elde ettiği üçüncülükle ilk podyumunu kazandı.

Formlarındaki artış dikkat çekici olsa da Vasseur, McLaren'in sezonun başındaki yarışlarda düşük performans gösterdiğine inanırken, özellikle Norris'in üçüncü olduğu İspanya'da bir turda iyi bir tempo gösterdiğine inanıyor.

Autosport'un MCL60'ın hızıyla ilgili sorusuna Vasseur, "Sezonu tam olarak aynı şekilde değerlendirip değerlendirmediğimizden emin değilim."

"Bence başlangıçta büyük bir sorun yaşadılar ve sonra hızlı bir şekilde toparlandılar, Barselona'da bile ikinci sıradaydılar."

"İlk sırada Max [Verstappen], Carlos [Sainz] ve ikinci sırada Lando ve Lewis [Hamilton] vardı, zaten rekabetçiydiler."

"Bu tür bir pist muhtemelen onların aracına bizimkinden daha uygun. Ama elbette bu sadece saf potansiyel meselesi değil, aynı zamanda sürülebilirlikle alakalı."

"Her ileri adım attığınızda pilotunuzun da bir adım atmasına yardımcı olursunuz ve bu bir tür kartopu etkisi yaratabilir. Yine de bu Red Bull'a kıyasla küçük bir adım!" dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, the McLaren team celebrate after the race Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vasseur, Ferrari'nin Suzuka'daki yarışının, Maranello takımının lastik yönetimi sorunlarının üstesinden geldiğinin bir başka kanıtı olduğunu kabul etti.

Charles Leclerc McLaren'lerin gerisinde yarışı dördüncü bitirirken, Sainz Hamilton'ın ardında altıncı oldu.

Vasseur lastik kullanımıyla ilgili olarak, "Bence sezon başına kıyasla bir adım ilerideyiz."

"Muhtemelen biraz fazla muhafazakârdık, sanırım griddekilere kıyasla gerçeklerden daha fazla korkuyorduk. Bu yarışta her şey kontrol altındaydı, bu yüzden ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyoruz."

"Sezonun ilk birkaç yarışına bakacak olursanız, bozulma ya da lastik yönetiminin her zaman en büyük becerimiz olmadığını söyleyebiliriz."

"Suzuka'ya gelirken pist sıcaklığı bizi biraz risk altına sokuyordu. Ancak günün sonunda, bu açıdan iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Yarış kontrol altındaydı, strateji iyi yönetildi ve iyi iş çıkardık. Sezonun ilk bölümüne kıyasla ileriye doğru net bir adım attık." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Vasseur, takımın Sainz ile iyi kararlar verdiğinde ısrar etti. Takım, Mercedes ikilisi George Russell ve Hamilton'a saldırmak için daha taze lastiklere sahip olması amacıyla onu geç bir ikinci pit için dışarıda bıraktı.

Vasseur, "Bence ilk pit, iki aracı önde tutmak ya da Lewis'i iki aracın önüne koymak için gerçekten sınırdaydı."

"Bu muhtemelen 0.1 saniyelik bir durumdu ve bence takım doğru kararı verdi."

"İkincisi biraz daha stratejikti. Sanırım bu karar Carlos'tan da geldi ama son birkaç turda lastik avantajı elde etmek için pit aralığını uzatmamız gerektiği konusunda hemfikirdik, çünkü Lewis'in yaptığını yaparsanız, arada büyük bir hız farkı olmadığı sürece arkasında kalırsınız." dedi.