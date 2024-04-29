Vasseur: "McLaren ve Ferrari arasındaki fark, 0.1 sn civarında değişiyor"

Maranello takımı 2024 sezonunun ilk beş yarışında genel olarak daha güçlü takımdı ve Carlos Sainz'ın zaferi sayesinde Avustralya GP'sinde Red Bull dışındaki tek kazanan oldu.

Ancak McLaren'den Lando Norris Çin'deki son yarışta üstünlüğü ele geçirdi ve Max Verstappen'in en yakın rakibi olarak yarışı ikinci sırada bitirdi.

Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Sainz yılın en zayıf hafta sonlarından birini geçirdiler ve yarışı uzak ara dördüncü ve beşinci sırada tamamladılar.

Ferrari'nin Çin'de McLaren'e kıyasla geri adım atıp atmadığı sorulduğunda Vasseur, iki takım arasındaki farkın her bir pistte araç performansının en üst düzeye çıkarılmasına bağlı olacağını söyledi.

Vasseur, "Bence bu onda bir ya da yarım onda bir meselesi. Örneğin Melbourne'de 60 turun ardından yarışı sekiz saniye önde bitirdik. Bu daha çok elimizdekilerin en iyisini elde etmeyle alakalı."

"Ve dürüst olmak gerekirse, gelişimden bahsediyoruz. Öncelikle, bir takım olarak elimizdekilerin en iyisini elde etmeliyiz ve bu hafta sonu bu konuda başarılı olamadık. Durum bir hafta sonundan diğerine büyük ölçüde değişiyor değil."

"Bu biraz pistle ilgili, asfaltla ilgili olabilir. Bence [Çin'de] asfaltı anlamak çok zordu, ayrıca formattan da kaynaklanıyordu çünkü Cuma sabahı yumuşakla bir stint yaptık ve sonra yarışa orta ile girdik. Daha önce orta ile sürüş yapmamıştık, sıralamada bir tur attık."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu, duruma ilişkin bu tür bir anlayışın ya da yaklaşımın sonunda bir fark yaratabileceği anlamına geliyor çünkü onda bir hakkında konuşuyoruz, yarım saniyeden bahsetmiyoruz." dedi.

Vasseur, Verstappen'i kovalayan araçların oluşturduğu yakın grubun, hangi takımın önde olduğunu daha net görebilmesini sağlayan "normal" bir hafta sonu olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Vasseur, "Normal bir hafta sonu yok. Sezonun başındayız, bu yüzden her şeyin çok çok sıkı olduğu bir penceremiz var."

"Belki Max bazen biraz daha hızlı olabilir. Ama onda birlik dilimde altı ya da yedi araçlık bir grup var. Bu, ayrıntılarla bir anda kahramanken sıfıra düşebileceğiniz anlamına geliyor."

"Ve 9. sıradan başladığınızda yarış çok daha zor çünkü daha hızlı olsanız bile ilk turlarda kirli hava oluyor. Temelde daha hızlı olsanız bile sollamakta zorlanıyorsunuz çünkü büyük bir farkınız yoksa, ilk 10 tur boyunca lastiğe zarar veriyorsunuz ve sonra ölüyorsunuz."

"Bence bu gerçekten her şeyi bir araya getirme meselesi. Kendi açımızdan temiz bir hafta sonu geçirmedik ama toplu olarak çok fazla hata yaptık."

"Ve bu grupta mükemmel bir iş çıkarmazsanız önde olamayacağımızı biliyoruz." dedi.