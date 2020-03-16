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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı"

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Vasseur: "McLaren olmadan yarışmak adil olmazdı"
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 06:53

Alfa Romeo Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, Avustralya Grand Prix'sini McLaren olmadan gerçekleştirmenin İngiliz takımında haksız olacağını ve bu yüzden alınan kararın doğru olduğunu söyledi.

McLaren, bir takım üyesinin Coronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından perşembe akşamı Melbourne yarışından çekildiğin açıklamıştı.

Diğer dokuz takımın patronu, bu karar üzerine akşam geç saatlerde F1'in patronu Ross Brawn ile bir araya geldiler. Alfa Romeo bu toplantıda, iptal için zorlayan ve FIA'ya mektup yazan Ferrari, Mercedes ve Renault gibi büyük üreticilere katıldı.

Sonuç olarak çoğunluğun kararıyla birlikte cuma sabahı yapılması planlanan ilk antrenman seansından çok kısa bir süre önce yarış resmi olarak iptal edildi.

Autosport'a verdiği demeçte Vasseur, "Bir yarışçı olarak bu tür bir karar almak gerçekten kolay değil."

"Ama önce çalışanlarımızı, taraftarların güvenliğini, spor ile sponsorların imajını ve ayrıca McLaren'ı düşünmeliyiz. Çünkü tek başlarına çekilmelerine izin vermek kesinlikle haksızlık olurdu, bu yüzden alınan kararın doğru olduğunu düşünüyorum."

"Takım için tabii ki kolay değildi. Çünkü sadece yarış takımındaki herkes değil, aynı zamanda fabrikadaki çocuklar da Melbourne'e vaktinde gelmek için aşırı zorladı."

"Ama bir karar almamız gerekiyordu ve belki biraz geç alınması üzüntü vericiydi. Ama durum çok hızlı değişti." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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