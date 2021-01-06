Vasseur: "Maliyetleri dondurmak, Alfa Romeo'nun hayatta kalmasına yardım etti"

Formula 1, COVID-19'in tüm dünyayı etkilemesinin ardından yeni kuralları 2022'ye erteledi ve 2021'de mevcut araçları kullanma kararı aldı. Takımlar, mevcut araçların sadece belli bir kısmını geliştirebiliyor ve bu da önemli bir maliyet tasarrufu anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, bu önlemlerin Alfa Romeo/Sauber takımını ayakta tutmak için çok önemli olduğuna söyledi ve anlaşmaya varan F1 takımlarına minnettar olduğunu dile getirdi.

Vasseur, “Bir şeyi değiştirmek asla kolay değildir çünkü her zaman başka bir takıma avantaj sağlayacağınızdan korkarsınız."

"O kadar zor bir durumdaydık ki daha düşük bir bütçe sınırını ve gelişimin dondurulmasını kabul ettik. Ancak bu aşamada bazı takımların buna daha sert şekilde karşı çıkmasını bekliyorduk."

"Barcelona'daki testlerde performans anlamında yeterince iyi olmadığınız hissine kapıldığınızda, önümüzdeki 18 ay boyunca aracın gelişiminin dondurulmasını istemezsiniz."

"Neyse ki bunu başardık, çünkü hayatta kalabileceğimizden emin değildim." dedi.

Takımlar şampiyonasını sekizinci sırada tamamladıkları zorlu yılın ardından konuşan Vasseur, 2020'nin pandemi şartları nedeniyle tüm tarafları birlikte hareket etmeye zorladığını ve bunun adeta bir "devrim" olduğunu belirtti.

"Önceden bunu yapmak daha zor olurdu!" diyerek gülümseyen Vasseur, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette zor zamanlarda grubun dayanışmasını da görebiliyorsunuz."

"Birkaç hafta içerisinde 10 senedir yapamadığımız işi yaktık. Bütçe sınırını azalttık, kurallarda değişiklikler yaptık, FOM inanılmaz bir 17 yarışlık takvimi birkaç hafta içerisinde yapabildi ve tüm takımların bir takvimden diğerine geçmesine yardımcı oldu."

"Bu kadar kısa bir sürede o kadar çok şey oldu ki F1 açısından bir devrim gibiydi."

"Şimdi bunu korumalıyız çünkü gelecekte muhtemelen yeni sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Bu, birlikte çalıştığımız takdirde durumu oldukça hızlı bir şekilde iyileştirebileceğimiz anlamına geliyor."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sauber'in Alfa Romeo ile olan anlaşması 2021 sonuna kadar uzatılacak ve ayrıca Sauber, Alfa Romeo'nun yol araçlarının gelişimine de yardım edecek.

Vasseur, Alfa Romeo ile ortaklığın normal bir sponsorluk paketinin çok ötesine geçtiğini açıkladı.

"Bunun finansal durumu hakkında konuşmak istemiyorum ancak bu da onun bir parçası. Yine de bu daha çok takıma eklenen motivasyonla, şirketin gelişimini karşılayıp karşılayamamakla alakalı."

"İlk dünya şampiyonluğu bulunan Alfa Romeo'nun bizimle olan anlaşmasını genişletmesi ve ortaklığımızı geliştirmek istemesi güzel bir ödül. Ancak bu bizim için bir ödülden ziyade bir sonraki adım."

"Şu anda otomotiv tarafında pek çok iş birliği yapıyoruz ve bunun şirket için iyi bir ortaklık olduğunu düşünüyorum."