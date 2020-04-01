Vasseur: "Maliyetleri daha da kısmalıyız"
Alfa Romeo F1'in patronu Frederic Vasseur, son hamlelere rağmen maliyetleri daha da kısmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Formula 1, koronavirüs nedeniyle maliyetleri en aza indirmeye çalışıyor ve bunun için arka planda pek çok çalışma yapıldı.
Öncelikle 2021 kuralları 2022'ye ertelendi ve zorunlu yaz arası öne çekildiği gibi, fabrikaların kapalı kalma süreleri uzatıldı. Dün ise bu yıl boyunca 2022 araçlarının geliştirilemesinin yasaklandığı duyuruldu.
Gelecek yıl bu yılla aynı araçlar kalacağı için takımların gelişim maliyetleri de azalacak. Fakat Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, maliyetleri daha da kısmaları gerektiğini düşünüyor.
Vasseur, “FIA ve FOM zaten seçenekleri tartışmayı önerdi. Birlikte bir çıkış yolu bulmaya açıklar. Jean Todt tartışma sırasında bu konuya kısaca değindi ve uygulanabilir çözümler bulmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi."
"Maliyetleri daha da azaltmamız gerekiyor. Hepimiz bununla ilgileniyoruz. FIA, şu anda takımların yaşadıkları durumun farkında."
"Bu, her şeyi dikkatlice incelemek ve maliyetleri düşürmenin yollarını bulmak için doğru zaman." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Vasseur: "Maliyetleri daha da kısmalıyız"
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