Formula 1 Sao Paulo GP
Vasseur: “Lewis’in takıma uyum sürecini hafife aldık”
Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten Ferrari'ye geçiş sürecindeki zorlukları ve motor konusundaki eksikliklerini hafife aldıklarını itiraf etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 15:45
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Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Meksika GP'de Lewis Hamilton ve Charles Leclerc arasında yaşanan mücadelenin yankıları sürerken Fred Vasseur, takımın performansına dair özeleştiride bulundu. İtalyan basınına konuşan Vasseur, Hamilton’ın farklı bir çalışma kültürüne sahip takıma uyum sağlama sürecini Ferrari olarak hafife aldıklarını dile getirdi.
Direksiyon yapısından terminolojiye kadar birçok detayın değiştiğini ve bu alışma sürecinin pist üstü performansına doğrudan yansıdığını belirten Fransız yönetici, yeni motor kurallarında rakiplerin gerisinde kalacaklarını önceden bildiklerini ifade etti.
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
Pilotlarla yapılan özel görüşmelerin detaylarının Brezilya GP basın toplantısında açıklanacağını belirten Vasseur, sezona geriye dönüp baktığında neredeyse her şeyi farklı yapmak isteyeceğini ekledi.
İtalyan basınına konuşan Vasseur şunları söyledi: "Lewis’in takıma uyum sürecini hafife aldık, bunu kabul etmeliyim. Tamamen farklı bir takıma katıldı ve bu büyük bir zorluk.”
“Bu durum sadece dil ya da araç meselesi de değil, direksiyon ve terminoloji dâhil her şey farklı. Sindirilmesi gereken o kadar çok şey var ki, günün sonunda performans anlamında bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz.”
“Rekabetin bu kadar baş başa olduğu bir ortamda, bu durum genel sıralamada ciddi bir fark yaratabilir. Lewis on yılını aynı takımda geçirdi. Mesela Carlos Sainz gibi bir pilotsa takım değiştirmeye alışkın, sonuçta F1'deki on yılında beş farklı takımda yarıştı.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Miami ve Barselona arasındaki zorlu dönemin ardından Charles iyi bir toparlanma sergiledi. Pilotlar yirmi yıl boyunca gaz pedalına erken basmaları gerektiğini bilerek yarıştılar ve yeni kurallarla bir anda durum artık öyle olmaktan çıktı.”
“Motor konusunda rakiplerimizin gerisinde olduğumuzu ve yeni kuralların ilk yılının zor geçeceğini zaten yıllardır biliyorduk."
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- Motorsport.com Ekibi
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