Vasseur: "Lewis'i pite çağırmanın iyi bir karar olup olmadığı tartışılabilir"

Son turlara doğru Verstappen'in kazasıyla çıkan güvenlik aracı arkasında her iki pilotunu da pite çağıran Ferrari, Charles Leclerc ile liderliği korurken; Hamilton pit çıkışında, pistte kalmayı tercih eden Mercedes pilotu George Russell’ın arkasında kalarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışın yeniden başlayacağını ve Hamilton'ın taze lastiklerle Russell'la mücade edeceğini düşünen ancak yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesiyle hayal kırıklığı yaşayan Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, karar hakkında şunları söyledi: "Lewis'i pite çağırmanın iyi bir karar olup olmadığı elbette tartışılabilir.”

“Ancak eğer biz pite girmeseydik, bu kez Russell pite girip yeni yumuşak lastikleri takacaktı ve önündeki herkes eski sert lastiklerle kalacaktı; bu da bizim için büyük bir risk demekti.”

“Güvenlik aracının pistte bu kadar uzun süre kalması bizi biraz şaşırttı, yarışın yeniden başlamasını bekliyorduk. Bu karar üzerinde uzun uzun konuşabiliriz ama bugün aynı durumla karşılaşsam yine aynı kararı verirdim.”

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Bu, fırsatları değerlendirmek ve puanları garantilemek adına doğru bir yöntemdi."

Startta erken hareket ettiği gerekçesiyle 5 saniye ceza alan ancak buna rağmen podyumunu koruyan Hamilton’ın bu cezası hakkında da konuşan Vasseur, kararı biraz ağır bulduğunu belirtti: "Sensör verilerine baktığımızda aracın çizgide hareket ettiğini görmüyoruz. Ancak videoda lastik üzerindeki etiketlerin çok hafif kıpırdadığı görülebiliyor.”

“Tabii ki bunun hatalı bir kalkış olup olmadığını yargılamak bana düşmez. Yine de sensörler tetiklenmemişken böyle bir ceza verilmesini biraz ağır buluyorum."

Bu sonuçla birlikte şampiyona lideri Kimi Antonelli’nin puansız kapattığı hafta sonunda podyuma çıkan Lewis Hamilton, pilotlar şampiyonasındaki üçüncülüğünü korurken, zirve ile arasındaki puan farkını da 32'ye indirmiş oldu.