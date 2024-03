Vasseur: "Lewis takıma farklı bir vizyon getirecek"

Hamilton, 2013'ten beri çalıştığı ve yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazandığı Mercedes'le son sezonunu geçirirken, 2025'ten itibaren Ferrari pilotu olacağını açıklayarak F1'in son 'aptal sezonunun' erken başlamasını sağladı.

Hamilton, Vasseur'ün gözetimi ve rehberliği altında yarışmaya alışkın. 2006 GP2 şampiyonluğunu Fransız ART Grand Prix takımıyla kazanan ikili şimdi Formula 1 sahnesinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

F1'in tek aktif yedi kez şampiyonu olarakHamilton'ın Ferrari'de sergileyebileceği performansa kefil olan Vasseur, Hamilton'ın 2008'den bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ferrari'ye "farklı bir vizyon" getireceğine vurgu yaptı.

Sky F1'e Hamilton'ın Ferrari'ye halihazırda sahip olmadıkları ne katacağı sorulduğunda Vasseur, "Takıma katacağı şey, bugün gridde yedi kez şampiyon olan tek kişi olması, sadece araca hız ve teknik yaklaşımla değil, aynı zamanda takıma farklı bir vizyon da getirecek."

"Ama benim için geleceğin bir tür karışımına sahip olmak önemli ve o bu deneyimle gelecek ve kesinlikle bu bir katma değer." dedi.

Hamilton 2025'ten itibaren Ferrari'de Charles Leclerc'e partnerlik edecek, yani Carlos Sainz gridde kendisine yeni bir koltuk arıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

