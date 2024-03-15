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Vasseur: "Lewis takıma farklı bir vizyon getirecek"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın ortaya koyacağı performansı ve aynı zamanda yeni vizyonu dört gözle bekliyor.

Burak Yasul
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes AMG

Shameem Fahath

Hamilton, 2013'ten beri çalıştığı ve yedi Dünya Şampiyonluğunun altısını kazandığı Mercedes'le son sezonunu geçirirken, 2025'ten itibaren Ferrari pilotu olacağını açıklayarak F1'in son 'aptal sezonunun' erken başlamasını sağladı.

Hamilton, Vasseur'ün gözetimi ve rehberliği altında yarışmaya alışkın. 2006 GP2 şampiyonluğunu Fransız ART Grand Prix takımıyla kazanan ikili şimdi Formula 1 sahnesinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

F1'in tek aktif yedi kez şampiyonu olarakHamilton'ın Ferrari'de sergileyebileceği performansa kefil olan Vasseur, Hamilton'ın 2008'den bu yana şampiyonluk sevinci yaşayamayan Ferrari'ye "farklı bir vizyon" getireceğine vurgu yaptı.

Sky F1'e Hamilton'ın Ferrari'ye halihazırda sahip olmadıkları ne katacağı sorulduğunda Vasseur, "Takıma katacağı şey, bugün gridde yedi kez şampiyon olan tek kişi olması, sadece araca hız ve teknik yaklaşımla değil, aynı zamanda takıma farklı bir vizyon da getirecek." 

"Ama benim için geleceğin bir tür karışımına sahip olmak önemli ve o bu deneyimle gelecek ve kesinlikle bu bir katma değer." dedi.

Hamilton 2025'ten itibaren Ferrari'de Charles Leclerc'e partnerlik edecek, yani Carlos Sainz gridde kendisine yeni bir koltuk arıyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talk after the race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Sainz'ın Bahreyn'deki ilk yarışta podyuma çıkması, iki kez Grand Prix kazanan pilotun motivasyonunda hiçbir sorun olmadığını gösterirken Vasseur, Sainz'a "büyük saygı" duyduğunu ve ittifaklarının sonuna kadar zorlama hedefinde hemfikir olduklarını açıkça belirtti.

Sainz'ın Hamilton haberini nasıl karşıladığı sorulduğunda Vasseur, "Elbette tahmin edebileceğiniz gibi kolay bir karar değil."

"Ama şunu söyleyebilirim ki ilk tepkisi, 'Tamam, son yarışın son turunun son virajına kadar zorlayacağız' oldu. Ben de ona aynı şeyi söyledim, 'Tamam, şimdi 2024 için aynı gemideyiz, buna odaklanalım, bu büyük bir meydan okuma, uzun bir sezon ve birlikte zorlayalım' dedim."

"Carlos'a, bugüne kadar bizim için yaptıklarına ve özellikle de geçen yıl Monza ve Singapur'da sezonun bir aşamasında takımın lideri olabilmesine büyük saygı duyuyorum."

"Bu toparlanmanın büyük bir parçasıydı ve Carlos'la iyi bir ilişkimiz var ve bu iyi ilişkiyi sürdürüyoruz." dedi.

Apandisit nedeniyle Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıran Sainz, Avustralya'daki 3. yarışta gride  dönmeyi umuyor. Suudi Arabistan'da cuma sabahı başarılı bir ameliyat geçirip cumartesi günü Grand Prix'yi izlemek üzere Ferrari garajına gelmişti.

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