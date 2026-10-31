Formula 1 Meksika GP
Vasseur: "Lewis mükemmel dengeyi buldu”
Ferrari takım patronu Vasseur, Hamilton'ın Meksika'daki pole pozisyonunun ardından basına konuştu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 22:58
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Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Hamilton'ın iki yıllık pole hasretine son vermesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Vasseur, aracın Meksika'daki yüksek temposundan memnun olduklarını dile getirdi.
Leclerc'in son turundaki ufak hatası olmasa ilk iki sırayı kapatabileceklerini belirten Fransız yönetici, pazar günkü yarışta 1. viraja kadarki uzun düzlükte temiz havada kalmanın ve takım içi rekabeti profesyonelce yönetmenin zaferin anahtarı olacağını vurguladı.
Ferrari'nin Meksika GP sıralama turlarındaki başarısını ve yarış stratejisini değerlendiren Fred Vasseur, şu ifadeleri kullandı: "Bizim için harika bir gün oldu. Lewis neredeyse iki yıldır pole pozisyonuna hasretti ve sonunda buna kavuştu.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
“En önemlisi pazar günkü yarış olsa da bu pole pozisyonu Lewis ve bizim adımıza şüphesiz büyük bir adım oldu. Charles da Q3'teki ilk denemesinde çok iyi bir tur attı ancak son turunda ufak bir hata yaptı.”
“Yazık oldu çünkü ilk iki sırayı kapatabilirdik, yine de Max'in temposunu düşündüğümüzde durum daha da kötü olabilirdi.”
“Meksika'da tur başlarında çok zorlarsanız son virajlarda lastikleri bitirirsiniz, işin anahtarı tamamen dengeyi bulmakta yatıyor.”
“Bu tür pistlerde turun başında aşırı zorlamamak kritik bir önem taşıyor. Geçen hafta Austin'de Charles'ın başına gelen tam olarak buydu. Turun başında biraz fazla zorlayınca ikinci sektöre gelmeden lastikleri aşırı ısıtmıştı.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Bu hafta sonuysa Lewis zorlamak ile lastikleri korumak arasındaki o mükemmel dengeyi buldu ve karşılığını da pole pozisyonuyla aldı.”
“Yarışta duble yapıp yapamayacağımızı şimdiden söyleyemem, ben kâhin değilim ve bunun üzerine spekülasyon yapmak istemiyorum. Tamamen kendimize odaklanmalı, en iyi stratejiyi bulmalı ve her şeyden önce 1. viraja kadar temiz bir kalkış yapmalıyız.”
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- Motorsport.com Ekibi
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