Vasseur: "Lewis, hakkındaki eleştirilerin cevabını pistte verdi"

İspanya’daki tarihi zaferin ardından basına konuşan Ferrari Takım Patronu Frédéric Vasseur, Lewis Hamilton'ın kendi hakkındaki eleştirilere pist üstünde harika bir yanıt verdiğini belirtti.

Medyanın ve taraftarların aşırı coşkulu yorumlarını yumuşatmaya çalıştığını dile getiren Vasseur, bu galibiyetin takım ve Hamilton için devasa bir moral kaynağı olduğunu vurguladı: "Zorlu geçen dönemlerin ardından bu şekilde geri dönmek bizim için, takım için ve Lewis için çok güçlü, çok güzel bir duygu.”

“Hafta sonunun başından itibaren tempomuz yerindeydi. Lewis durumun tamamen bilincindeydi ve ne zaman ondan tempoyu artırmasını istesek kelimenin tam anlamıyla olağanüstü bir performans sergiledi."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Dürüst olmak gerekirse hem kötü yorumları hem de aşırı coşkulu yorumları her zaman sakinleştirmeye çalışıyorum.”

“Ne iki hafta önce yok olmuştuk ne de bugün dünya şampiyonuyuz.”

“Lewis ve takım şu an biraz duygusal, benim işimse her hem galibiyette hem de yenilgide herkesi sakin tutmak.”

“Ancak bu hafta sonunun onun öz güveninde büyük bir itici güç olacağı ve yeni bir başlangıç sağlayacağı kesin."

"Bu zafer büyük bir rahatlama; çünkü son bir buçuk yıldır Lewis için işler biraz zordu ve hak etmediği birçok kötü eleştiriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Elde ettiği bu sonuçla hakkındaki eleştirilerin cevabını pistte verdiğini düşünüyorum.”

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

“Takıma verdiği emekler için onun ve fabrikadaki çalışanlarımız adına fazlasıyla mutluyum.”

“Galibiyet gelmiyorken limitleri zorlamaya devam etmek çok zordur ama onlar pes etmedi ve bu güncelleme paketini Barselona'ya yetiştirmeyi başardılar."