Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"
Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi öncesinde Formula 1 gridinin geri kalanı ile arasındaki 'temel farkı' vurguladı.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Formula 1'de 2025 sezonu başlamadan önce 40 yaşına girecek olan Lewis Hamilton için, önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılacak.
Hamilton'ın Ferrari'ye transferi, Formula 1 dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ferrari, bu ortaklığı 2024 sezonu başlamadan önce duyurmuştu. Hamilton, Mercedes ile geçirdiği son altı grand prix hafta sonuna yaklaştıkça bu transfer daha da gerçeklik kazanmaya başladı.
Hamilton, 2013 sezonundan bu yana Mercedes ile birlikte ve başarısının büyük bir kısmını Alman ekibiyle elde etti.
Lewis Hamilton, diğer tüm pilotlardan daha fazla galibiyet, pole pozisyonu ve podyum elde ederek son derece başarılı bir kariyere sahip olmayı başardı. Rekor kırarak 8. Dünya Şampiyonluğu unvanını kazanmak da dahil olmak üzere listeye daha fazlasını eklemek istiyor.
Diğer taraftan takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'yi başarılı bir takıma dönüştürmeye çalışıyor. Ferrari'nin kendini kanıtlamış bir yarış galibi olan Carlos Sainz'ı takımda tutmak da dahil olmak üzere seçenekleri vardı. Ancak Vasseur, Hamilton'la eşsiz bir şeye sahip olduğunu biliyor.
Vasseur, The Times’a şunları söyledi: “Lewis bir makine. Lewis ile gridin çoğunluğu arasındaki temel fark -kişisel bir karşılaştırma yapmak istemiyorum- onun bir şirket gibi organize olması. Zihninde, yaklaşımında, ne yapmak istediğini ve ne zaman yapmak istediğini biliyor. Faaliyetin her bir ayağını birbirinden ayırabiliyor ve bu bizim için, Ferrari için faydalı olacak.”
“İçeride, Lewis'in kendi tecrübesi ve olgunluğuyla gelmesi dışında bir değişiklik olmayacak ve bu da ekibin daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olacak çünkü o çok gayretli. Onun yarış kariyeri ve bunun dışındaki sorumluluklarını ayıracak kadar deneyimliyiz” diyen Vasseur, Hamilton'ı şampiyon olmadan önce tanıdığını ve bu sayede ikisinin “farklı bir ilişki kurduğunu” yineledi. Fransız takım patronu, Hamilton’ın kendisi ve Ferrari için “yararlı” olacağına inandığını belirtti.
O zamana kadar Hamilton, bu hafta sonu Austin'de yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'sinden başlayarak Mercedes'teki kariyerini zirvede tamamlamaya çalışacak. Şu anki takım patronu Toto Wolff, Hamilton'a mümkün olan en iyi şekilde veda etmek istediğini ifade etmişti.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives at the track
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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