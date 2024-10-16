Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Amerika GP

Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"

Fred Vasseur, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gelişi öncesinde Formula 1 gridinin geri kalanı ile arasındaki 'temel farkı' vurguladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Formula 1'de 2025 sezonu başlamadan önce 40 yaşına girecek olan Lewis Hamilton için, önümüzdeki sezon yeni bir sayfa açılacak.

Hamilton'ın Ferrari'ye transferi, Formula 1 dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ferrari, bu ortaklığı 2024 sezonu başlamadan önce duyurmuştu. Hamilton, Mercedes ile geçirdiği son altı grand prix hafta sonuna yaklaştıkça bu transfer daha da gerçeklik kazanmaya başladı.

Hamilton, 2013 sezonundan bu yana Mercedes ile birlikte ve başarısının büyük bir kısmını Alman ekibiyle elde etti.

Lewis Hamilton, diğer tüm pilotlardan daha fazla galibiyet, pole pozisyonu ve podyum elde ederek son derece başarılı bir kariyere sahip olmayı başardı. Rekor kırarak 8. Dünya Şampiyonluğu unvanını kazanmak da dahil olmak üzere listeye daha fazlasını eklemek istiyor.

Diğer taraftan takım patronu Fred Vasseur, Ferrari'yi başarılı bir takıma dönüştürmeye çalışıyor. Ferrari'nin kendini kanıtlamış bir yarış galibi olan Carlos Sainz'ı takımda tutmak da dahil olmak üzere seçenekleri vardı. Ancak Vasseur, Hamilton'la eşsiz bir şeye sahip olduğunu biliyor.

Vasseur, The Times’a şunları söyledi: “Lewis bir makine. Lewis ile gridin çoğunluğu arasındaki temel fark -kişisel bir karşılaştırma yapmak istemiyorum- onun bir şirket gibi organize olması. Zihninde, yaklaşımında, ne yapmak istediğini ve ne zaman yapmak istediğini biliyor. Faaliyetin her bir ayağını birbirinden ayırabiliyor ve bu bizim için, Ferrari için faydalı olacak.”

“İçeride, Lewis'in kendi tecrübesi ve olgunluğuyla gelmesi dışında bir değişiklik olmayacak ve bu da ekibin daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olacak çünkü o çok gayretli. Onun yarış kariyeri ve bunun dışındaki sorumluluklarını ayıracak kadar deneyimliyiz” diyen Vasseur, Hamilton'ı şampiyon olmadan önce tanıdığını ve bu sayede ikisinin “farklı bir ilişki kurduğunu” yineledi. Fransız takım patronu, Hamilton’ın kendisi ve Ferrari için “yararlı” olacağına inandığını belirtti.

O zamana kadar Hamilton, bu hafta sonu Austin'de yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'sinden başlayarak Mercedes'teki kariyerini zirvede tamamlamaya çalışacak. Şu anki takım patronu Toto Wolff, Hamilton'a mümkün olan en iyi şekilde veda etmek istediğini ifade etmişti.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives at the track

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives at the track

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı
Sonraki haber F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

MotoGP
Avustralya GP
Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi
Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"

Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"

Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"
Alex Marquez: "Mir'in Japonya'daki kazadan sonra yaptığı yorumlar mantıksızdı"

Alex Marquez: "Mir'in Japonya'daki kazadan sonra yaptığı yorumlar mantıksızdı"

MotoGP
Avustralya GP
Alex Marquez: "Mir'in Japonya'daki kazadan sonra yaptığı yorumlar mantıksızdı"
Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Formula 1
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı
F1 CEO'su, Hamilton-Leclerc ikilisi hakkında Ferrari'yi uyardı

F1 CEO'su, Hamilton-Leclerc ikilisi hakkında Ferrari'yi uyardı

Formula 1
Amerika GP
F1 CEO'su, Hamilton-Leclerc ikilisi hakkında Ferrari'yi uyardı
Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"

Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"

Formula 1
Antonelli: "Hamilton ile sürüş stillerimiz benziyor"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"

Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"

Formula 1
Amerika GP
Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

Formula 1
Amerika GP
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?
Button: "McLaren iki şampiyonluğu da kazanmak istiyorsa Schumacher'in taktiğini uygulamalı"

Button: "McLaren iki şampiyonluğu da kazanmak istiyorsa Schumacher'in taktiğini uygulamalı"

Formula 1
Button: "McLaren iki şampiyonluğu da kazanmak istiyorsa Schumacher'in taktiğini uygulamalı"

Son Haberler

Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"

Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"

F1 Formula 1
Amerika GP
Leclerc: "En hızlı tur puanı yeteneği ölçmüyordu"
Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"

Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"

F1 Formula 1
Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

F1 Formula 1
Amerika GP
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

F1 Formula 1
Amerika GP
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye