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Formula 1 İspanya GP

Vasseur, Leclerc’in yeni frenlerle yarışmaya devam edeceğini doğruladı

Barselona’daki cuma antrenmanlarında Brembo’dan Carbon Industrie fren disklerine geçerek kritik bir hamle yapan Charles Leclerc, takımından olumlu tepkiler aldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc, İspanya Grand Prix’sinin ilk gününde, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın mart ayındaki Japonya GP'sinden bu yana kullandığı Carbon Industrie fren disklerini test etti.

Monako’daki kazasının ardından araçtaki dört frenden üçünün çalışmadığını sert bir dille belirten Leclerc, SF-26'nın yavaşlama esnasındaki hissiyatını ve sürülebilirliğini artırmak adına bu radikal değişikliğe gitmişti. 

Cuma günü yapılan testlerin ardından ilk geri bildirimler son derece olumlu oldu. Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, Leclerc’in hafta sonunun geri kalanında da CI diskleriyle yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ferrari'nin Barselona'ya getirdiği sekiz parçalık dev güncelleme paketiyle piste çıkan Leclerc, ikinci antrenman seansını liderin 0.373 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı. 

Monakolu pilotun tek tur performansından ziyade, özellikle Mercedes'in ardından en iyi ikinci dereceyi elde ettiği uzun sürüş temposu Ferrari’nin yüzünü güldürdü.

Cuma günkü performanslarını değerlendiren Leclerc, şu ifadeleri kullanmıştı: "Araca bazı yeni parçalar ekledik ve kesinlikle ileriye doğru bir adım attık.” 

“Ancak rekabet düzeyimiz hakkında konuşmak için henüz çok erken; bence rakiplerimiz şu an bizim biraz önümüzde görünüyor.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Bizim yapmamız gereken şey, elimizdeki araçtan en iyi performansı almaya odaklanmak. Cumartesi günü neler yapabileceğimizi hep birlikte göreceğiz."

Ferrari, cuma günkü ilk antrenman seansında eski ve yeni güncelleme paketlerini iki araçta karşılıklı olarak test etti. Elde edilen verilerin ardından ikinci antrenman seansında her iki araç da tamamen yeni aerodinamik pakete geçirildi.

Takım patronu Fred Vasseur, toplanan ilk verilerin gayet iyi olduğunu belirtirken; garajın diğer tarafındaki Lewis Hamilton için cuma günü pek de pürüzsüz geçmedi. 

İlk antrenman seansında koltuğunu çaylak pilot Dino Beganovic’e devrettiği için piste çıkamayan Hamilton, ikinci seansta lastikler deforme olmadan önce sadece iki tur atabildi. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

En hızlı turunda takım arkadaşı Leclerc'in 0.9 saniye gerisinde kalan yedi kez dünya şampiyonunun, ön kanadındaki düzlük modu sisteminin çalışmaması nedeniyle düzlük hızı kaybettiği ve bu yüzden gerçek potansiyelini yansıtamadığı öğrenildi.

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