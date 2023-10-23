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Formula 1 Amerika GP
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Vasseur: "Leclerc'in yarışını yanlış strateji ile mahvettik"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Amerika Grand Prix'sinin ardından takımının performansını ve tartışılan strateji kararlarını değerlendirdi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Ferrari pilotları bugün iki farklı yarışı geride bıraktılar. Carlos Sainz'ın cephesinde her şey iyi gitti diyebiliriz.

İspanyol pilot, iki pit-stop stratejisini başarıyla uyguladı ve yarışı 3. sıradaki Lando Norris'in 4 saniye kadar arkasında 4. sırada tamamladı. Muhtemelen bugünden çıkarılabilecek en iyi sonucu çıkardı. 

Diğer araçta ise Leclerc oldukça sorunlu bir gün geçirdi, bunun ana nedeni de tek pit-stop stratejisi yapmış olmasıydı. 

Monakolu pilot, tek pit-stop stratejisi ile yarışı tamamlayan tek isim oldu ve iki pit-stop yapan isimlere karşı oldukça yavaş kaldı.

Özellikle de yarışın son bölümünde fazlasıyla zaman kaybeden Leclerc, yarışı 6. sırada tamamlasa da son bölümde neredeyse George Russell'a da geçiliyordu ve 7. oluyordu. 

Ferrari'nin Leclerc'le uyguladığı strateji oldukça tartışıldı. Yarışın ardından konuşan takım patronu Frederic Vasseur ise şunları söyledi: "Elbette pişmanlıklarımız var. Pole'den başladığınız bir yarışta 4 ve 6. sıralarla mutlu olamazsınız ama bunu bekliyorduk."

"Carlos'un tarafında her şey oldukça iyi gitti ve Norris'in 4 saniye arkasında bitirdik. Leclerc'in tarafında ise tek pit-stop stratejisini takip ettik ve bu doğru karar değildi. Yanlış strateji ile Leclerc'in yarışını mahvettik." 

"Tek pit-stop kararını bir anda almadık, yarıştan önce her şeye birlikte karar verdik. Muhtemelen elimizdeki veriler çok iyi değildi çünkü herkes iki pit-stop yapmaya karar verdi, biz ise tek pit-stop'u tercih ettik."

"Yarış öncesi analiz, tahmin konusunda gelişmemiz gerek. Günün sonunda tek pit-stop'u tercih ettik ve bence takım bu stratejiyi iyi bir şekilde uyguladı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Sonrasında Carlos, Charles'ı yakaladığında yol vermesini istedik. Böylelikle ikisi de zaman kaybetmedi. Charles, yarışın sonunda bu sayede Russell'ın önünde kalmayı başardı."

"Bugünkü performansımızla mutlu olamayız. Yarışı daha büyük bir açıdan görmeniz gerekir ve biz bu konuda başarısız olduk."

"İlk stint'te bir ve iki pit-stop stratejisi arasında kaldık ve tam da burada yanlış yaptık. Daha net bir stratejiye sahip olmamız gerekirdi." 

"Elbette yarışın ardından strateji kararları vermek her zaman daha kolaydır. Bugün strateji iyi değildi ama koşullar kolay olmasa da Leclerc lastikleri iyi yönetti. Onun tarafında lastik yönetimi gayet iyiydi." 

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