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Vasseur: "Leclerc'in stratejisine masada karar verdik"

Frederic Vasseur, Charles Leclerc için sıralama turlarında belirledikleri stratejiye, iki sürücüyle yaptıkları görüşmelerin ardından karar verdiklerini söylüyor.

Roberto Chinchero
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Çeviren:
Ezel Tan
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Vasseur: "Leclerc'in stratejisine masada karar verdik"
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Frederic Vasseur, Sakhir'de gerçekleştirilen sıralama turlarının son bölümünde Leclerc'in neden tek tur attıklarına dair daha fazla açıklamada bulundu.

Vasseur, "Genel olarak sıralama turları beklenenden biraz daha iyi geçti."

"Pist dışına çıkmış olsaydık belki de pole pozisyonu için mücadele edebilir ya da seansı üçüncü sırada tamamlayabilirdik."

"Seans başlamadan önce, son bölümde tek deneme de dahil olmak üzere birçok senaryoyu değerlendirmeye karar verdik."

"Lastik yönetimi açısından zorlu geçmesi beklenen bir yarışta, bir set yeni yumuşak lastiği elimizde tutmanın ve üçüncü sıradan başlamanın bir avantaj olduğunu düşündük."

"Bu pistte, pistin temiz tarafında olduğunuzu ve 1. viraja gelmeden önce gitmeniz gereken çok fazla mesafe olduğunu düşünürsek, hiç de fena olmayan bir pozisyon." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Erik Junius

 Monakolu pilotun karara ne tepki gösterdiğini de yorumlayan Vasseur, "İlk lastik setiyle attığı turu gördüğümde bunu kötü karşılamasından korktum!"

"Bunun yerine sadece 'Emin miyiz?' diye sordu ve olumlu cevabın ardından herhangi bir sorun yaşamadan araçtan indi."

"Sıralamalardan önce bu konuyu konuşmak, onu ve Carlos'u çeşitli kararlara dahil etmek önemliydi. Her senaryo için bir strateji belirlemiştik."

"Charles'la bu konuyu konuştuğumuzda ilk 'Tamam' diyen o oldu ve brifingde bunu sakince konuşmak, araçtayken bazı kararları açıklamaktan çok daha kolay."

"Carlos'la bu stratejiyi uygulamak mümkün değildi çünkü ikinci kez piste çıkmasaydı, üç ya da dört sıra kaybedebilirdi."

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