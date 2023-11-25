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Vasseur: "Leclerc'in Q1 veya Q2'de elenmesinden korktum!"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yakın gridde Charles Leclerc'in de son bölümü kaçırmasından endişe duymuş.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Sıralama turları Ferrari için pek de iyi geçmiyor gibiydi çünkü Carlos Sainz 16. olarak ilk bölümde elenirken, Charles Leclerc'in temposu pek iyi değildi.

Fakat Leclerc, muhteşem bir son tur çıkararak 0.1 saniye geride ikinci oldu ve pazar günü için aracını ilk çizgiye yerleştirdi.

Seansın ardından konuşan Frederic Vasseur, bir noktada Leclerc'in de Q1 veya Q2'de elenmesinden endişe duyduğunu belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: "Sıralama turları bizim için inişli çıkışlı geçti ama bence o kadar yakındı ki her şey mümkündü."

"Bir noktada Q1 ya da Q2'de Charles'ın elenmesinden korkuyordum."

"Bu daha çok piste çıkış turlarıyla ilgiliydi ve sonunda doğru yaklaşımı biraz anladık. Bence Charles harika bir iş çıkardı fakat puanlar yarın dağıtılacak."

"Yarın Mercedes'ten dört puan daha fazlasını almamız gerekiyor."

"Şu noktada kimse ne olacağını tahmin edemiyor."

"Hızımız var, bu yüzden yarın neler olacak göreceğiz. İki araçla puan almamız gerekiyor; Carlos ile strateji konusunda agresif olacağız."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

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