Vasseur: "Leclerc'in motivasyon problemi yok"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Charles Leclerc'in motivasyonunda bir sorun olmadığını ancak 2023 sezonuna yaptığı başlangıç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Charles Leclerc, 2023 Formula 1 sezonunun ilk 3 yarışında sadece 6 puan toplayabildi. Avustralya Grand Prix'sinde, kötü bir sıralama seansı geçirmesinin ardından geride kalan Leclerc, Lance Stroll ile yaşadığı temas sonrası ilk turda yarış dışı kaldı.
Yarış dışı kaldıktan sonra, kendini epey eleştiren Leclerc, hayal kırıklığını dile getirdi ve 2023 F1 sezonunda "nasıl devam edeceğini bilemediğini" belirtti.
Ancak takım patronu Frederic Vasseur, Leclerc'in motivasyonunda bir sorun olmadığını söylüyor.
Vasseur,"Charles'ın motivasyonundan hiç şüphem yok."
"Elbette, şu ana kadar pek de iyi başlayamadı ve plan bu değildi."
"Ancak bu durum takımın ya da Charles'ın motivasyonunu etkilemedi."
"Elbette bu tarz bir yarıştan 30 saniye sonra, Charles, Carlos veya griddeki hiçbir sürücü mutlu olmaz."
"Benim en önemli görevim takımı motive etmeye devam etmek, herkesi desteklemeye çalışmak. Şu ana kadar motivasyonla ilgili bir sorun yaşanmadı."
"Carlos geçen hafta burada simülatördeydi, Charles da yakında burada olacak."
"Şu ana kadar elde ettiğimiz sonuçlar beklentilerimizi karşılamadı fakat herkes durumun farkında." dedi.
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