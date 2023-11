Vasseur: "Leclerc, galibiyeti güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle kaybetti"

Monakolu pilot, 25. turdaki Max Verstappen ve George Russell temasının 4 tur öncesi pite girmişti.

Yaşanan temas ardından güvenlik aracı piste geldiğinde, yarışı lider konumda götüren Perez, bu fırsatı kullanarak pite girdi. Ardından yeni lastiklerle birinciliği tekrardan elde etmek için iyi bir tempo ortaya koydu ve Charles Leclerc'i yakaladı.

Ancak güvenlik aracından faydalanan bir diğer isim olan Max Verstappen her iki sürücüyü de geçerek yarışın galibi oldu.

Bu Leclerc'in art arda yarış kazanamadığı 12. pole pozisyonuydu. Ancak Vasseur, bunda zamanlamanın kritik rol oynadığını düşünüyor.

Vasseur, "Bizim açımızdan pole pozisyonunu alıp Red Bull'u iki kere geçmek ve yarışı ikinci sırada bitirmek garip bir duygu. Bu alışılmadık bir durum."

"Ayrıca güvenlik aracının zamanlaması da bizim için olabilecek en kötü zamana denk geldi, pit stop yaptıktan 4 tur sonra..."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference