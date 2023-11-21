Vasseur: "Leclerc, galibiyeti güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle kaybetti"

Monakolu pilot, 25. turdaki Max Verstappen ve George Russell temasının 4 tur öncesi pite girmişti.

Yaşanan temas ardından güvenlik aracı piste geldiğinde, yarışı lider konumda götüren Perez, bu fırsatı kullanarak pite girdi. Ardından yeni lastiklerle birinciliği tekrardan elde etmek için iyi bir tempo ortaya koydu ve Charles Leclerc'i yakaladı.

Ancak güvenlik aracından faydalanan bir diğer isim olan Max Verstappen her iki sürücüyü de geçerek yarışın galibi oldu.

Bu Leclerc'in art arda yarış kazanamadığı 12. pole pozisyonuydu. Ancak Vasseur, bunda zamanlamanın kritik rol oynadığını düşünüyor.

Vasseur, "Bizim açımızdan pole pozisyonunu alıp Red Bull'u iki kere geçmek ve yarışı ikinci sırada bitirmek garip bir duygu. Bu alışılmadık bir durum."

"Ayrıca güvenlik aracının zamanlaması da bizim için olabilecek en kötü zamana denk geldi, pit stop yaptıktan 4 tur sonra..."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference

"Charles iyi iş çıkardı. Hatta Carlos bile. Birinci antrenman turlarında yaşananları ve birinci virajda gerçekleşen kazayı düşünürsek, gayet iyiydi ve 20. sıradan 6. sıraya yükseldi."

"Bir noktada Charles için ikinciliğin çok uzakta olduğunu düşündük. Leclerc ilk önce Perez'in ikinciliği almasına neden olan bir hata yaptı, son turda ise pozisyonunu geri almak için etkileyici bir hamle yaptı." dedi.

Her ne kadar Vasseur, başlangıçta Red Bull pilotuyla arasındaki farkı görünce bu hamlenin mümkün olmayacağını düşünmüş olsa da Leclerc bunu başardı.

Vasseur, "Bir tur önce: 'Bunu yapmaya çalışacağız' diye düşünüyordum ama zaman panelindeki farkı görünce 'hayır, çok uzakta. Çok uzakta' dedim."

"Ama bir sonraki turda ikinciliği almasına şaşırdım, muhtemelen Checo'dan daha az şaşırdım ama iyi bir hamle yaptı! Leclerc gerçekten çok motive olmuştu." dedi.