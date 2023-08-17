Vasseur: "Leclerc'in bazen konuşmadan önce sakinleşmesi daha doğru olabilir"

Ferrari bu yıl beklentilerin çok altında kalınca, Charles Leclerc ve Carlos Sainz büyük hayal kırıklığına uğradılar.

Bu da zaman zaman ikilinin, özellikle de Leclerc'in açıklamalarında ya da takım radyosunda daha sert olmasına yol açtı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, bu iki isme ilişkin çeşitli yorumlarda bulundu.

Vasseur şöyle dedi: "Her zaman daha iyisini yapabilirsiniz, bu tüm ekip ve sürücüler için geçerli bir durum."

"Charles sezonun bu şekilde geçmesini beklemiyordu. Bu yüzden başlangıçta olması gerekenden daha agresif sürdü."

"Şimdi duruma daha iyi adapte olmuş gibi görünüyor."

"Carlos ise çok istikrarlı bir performans sergiliyor, bu yüzden onu iyi bir referans noktası olarak görüyoruz."

"Leclerc'in karakteri daha dürtüsel ve bir şeyler ters giderse geri adım atmıyor. Yine de bazen, önce sakinleşip sonra konuşsa hem kendisi hem de takım için daha iyi olabilir."

"Anın sıcağında doğu kararlar veremezsiniz ve pilotlar basın karşısında geçtiğinde henüz tüm bilgilere sahip olmuyorlar."

"Hemen sonuca varmamak en iyisi."

"Charles her zaman iyi bir tempo yakalıyor fakat bu yılki sıralama sonuçlarına bakarsanız, Carlos takım arkadaşına geçmişe kıyasla daha yakın."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari ve Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images