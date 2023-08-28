Prime'a abone ol
Önceki / Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı" Sonraki / Pirelli, 2024 lastiklerini zamanında teslim edebileceğini düşünmekte
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Vasseur: "Leclerc'i pite alarak geç fakat doğru bir karar verdik"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'a göre Ferrari'nin Charles Leclerc'i ilk turdan pite alma kararı doğruydu, fakat birkaç saniye daha erken alınmalıydı.

Altay Gök
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, in the pits

Henüz ilk turunda şiddetli bir yağmur geçişiyle karşılaştığımız yarış, doğal olarak farklı strateji tercihlerini de yanında getirdi.

Bu durumun bir fırsat yaratabileceğini düşünen Sergio Perez, Pierre Gasly, Guanyu Zhou gibi isimler ilk tur biter bitmez pite girerek geçiş lastiklerini tercih ettiler, Leclerc de bu gruptaki isimlerden biriydi.

Ancak sorun, Leclerc pite geldiğinde yağmur lastiklerinin henüz hazır edilmemesiydi, bu da Ferrari'nin pitte yaklaşık 10 saniye kaybetmesi ve Leclerc'in olası bir ikinciliği kaybetmesiydi.

Yarış yeniden başladığında orta gruptan yükselmeye çalışan Leclerc için bir diğer sıkıntı ilk turda Oscar Piastri ile mücadelesi esnasında ön kanadından bir parçanın kopması ve bu parçanın aracın altına girerek tabana hasar vermesiydi.

Yağmur lastiklerine geçiş esnasında değiştirilmeyen ön kanat nihayet yumuşak hamura dönülürken değiştirildi, ancak taban hasarı araca ciddi zaman kaybettirince Ferrari 42. turda Leclerc'i yarıştan çekti -kendisi bu esnada AlphaTauri'nin çaylak pilotu Liam Lawson'a bile geçilmeye başlamıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Felaketlerle geçen yarışın ardından söz alan Frederic Vasseur ise doğru kararı verdiklerini, ancak kararın verilmesinin biraz geciktiği için sıkıntı yaşadıklarını söylüyor.

Kendisi ayrıca pite girme kararının bizzat Leclerc'e ait olduğunu da belirtmekte.

Vasseur, "Son sektörde yağmur başlamıştı ve Leclerc pite girmeye karar verdi. Geç verilmiş bir karardı, ancak kesinlikle doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"Pit yolunda yaklaşık altı-yedi saniye kaybettik, buna rağmen diğerlerine göre çok daha avantajlı bir konumdaydık."

"Elbette on saniyemiz, hatta beş saniyemiz daha olsaydı işler daha da kolaylaşacaktı. Yine de şikayet etmeye gerek yok, günün sonunda doğru kararı verdik." dedi.

paylaşım
yorumlar

Verstappen: "Bakü'de yaptığımız ayarlar şu anki 'hakimiyetimize' yol açtı"

Pirelli, 2024 lastiklerini zamanında teslim edebileceğini düşünmekte

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Formula 1
Hollanda GP

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi" Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

Formula 1
Hollanda GP

2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler? 2023 Hollanda GP'sinden aldığımız dersler neler?

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Formula 1
Hollanda GP

Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek Drugovich, Monza'da ilk antrenman seansında Aston Martin direksiyonuna geçecek

Son Haberler

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

F1 Formula 1
Hollanda GP

Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi" Sainz ve Gasly: "Verstappen her zaman heyecan uyandıran bir isimdi"

Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur

Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur

F1 Formula 1
Hollanda GP

Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur Analiz: Verstappen ile Perez arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koyan 5 tur

TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

TRANSANATOLIA

TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı TransAnatolia'ya ikinci kez katılacak olan Jacopo Cerutti, yarış için heyecanlı

Marko, Albon'un Red Bull'a döneceğini yalanladı

Marko, Albon'un Red Bull'a döneceğini yalanladı

F1 Formula 1
Hollanda GP

Marko, Albon'un Red Bull'a döneceğini yalanladı Marko, Albon'un Red Bull'a döneceğini yalanladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol