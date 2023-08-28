Vasseur: "Leclerc'i pite alarak geç fakat doğru bir karar verdik"

Henüz ilk turunda şiddetli bir yağmur geçişiyle karşılaştığımız yarış, doğal olarak farklı strateji tercihlerini de yanında getirdi.

Bu durumun bir fırsat yaratabileceğini düşünen Sergio Perez, Pierre Gasly, Guanyu Zhou gibi isimler ilk tur biter bitmez pite girerek geçiş lastiklerini tercih ettiler, Leclerc de bu gruptaki isimlerden biriydi.

Ancak sorun, Leclerc pite geldiğinde yağmur lastiklerinin henüz hazır edilmemesiydi, bu da Ferrari'nin pitte yaklaşık 10 saniye kaybetmesi ve Leclerc'in olası bir ikinciliği kaybetmesiydi.

Yarış yeniden başladığında orta gruptan yükselmeye çalışan Leclerc için bir diğer sıkıntı ilk turda Oscar Piastri ile mücadelesi esnasında ön kanadından bir parçanın kopması ve bu parçanın aracın altına girerek tabana hasar vermesiydi.

Yağmur lastiklerine geçiş esnasında değiştirilmeyen ön kanat nihayet yumuşak hamura dönülürken değiştirildi, ancak taban hasarı araca ciddi zaman kaybettirince Ferrari 42. turda Leclerc'i yarıştan çekti -kendisi bu esnada AlphaTauri'nin çaylak pilotu Liam Lawson'a bile geçilmeye başlamıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Felaketlerle geçen yarışın ardından söz alan Frederic Vasseur ise doğru kararı verdiklerini, ancak kararın verilmesinin biraz geciktiği için sıkıntı yaşadıklarını söylüyor.

Kendisi ayrıca pite girme kararının bizzat Leclerc'e ait olduğunu da belirtmekte.

Vasseur, "Son sektörde yağmur başlamıştı ve Leclerc pite girmeye karar verdi. Geç verilmiş bir karardı, ancak kesinlikle doğru karar olduğunu düşünüyorum."

"Pit yolunda yaklaşık altı-yedi saniye kaybettik, buna rağmen diğerlerine göre çok daha avantajlı bir konumdaydık."

"Elbette on saniyemiz, hatta beş saniyemiz daha olsaydı işler daha da kolaylaşacaktı. Yine de şikayet etmeye gerek yok, günün sonunda doğru kararı verdik." dedi.