Vasseur: "Leclerc mutlu değil fakat biz de değiliz"

Ferrari, Brezilya'daki yarışa Charles Leclerc ile ilk çizgiden başlayacaktı fakat formasyon turunda motor ve hidrolik sorunu yaşayan Monakolu pilot, kendisini bariyerlerde buldu.

Charles Leclerc'in de altıncı olabildiği yarış sonrasında konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getrdi.

Vasseur, hafta sonunun ardından şöyle dedi: "Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradık çünkü şampiyona için önemli olan birçok puan kazanabilirdik."

"Charles dayanıklılık sorunu nedeniyle starttan önce oyun dışı kaldı; gride giderken yarışa veda etti."

"İlk çizgiden başlıyorduk ve sırf pazar günü en iyisini yapabilmek için (lastik saklayarak) cumartesi günkü sprint yarışını feda etmiştik. Leclerc'in hayal kırıklığını anlıyorum çünkü o gerçek bir yarışçı ve her zaman iyi bir sonuç hedefliyor... Ve bugün büyük bir şansımız vardı. Maalesef bunu kaçırdık ama olan oldu."

"Şimdi her şeyi detaylı şekilde analiz etmek ve Charles'ın aracında tam olarak ne olduğunu bulmak gerekiyor."

"Şu ana kadar bunu çözemedik ama sorun sistemik görünüyor. Sorun, tekerleklerin kilitlenmesine yol açtı. Yani sürücünün hatasıyla alakalı değil." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, on the grid before the race