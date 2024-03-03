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Formula 1 Bahreyn GP

Vasseur: "Leclerc fren sorunlarına rağmen çok iyi bir iş yaptı"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, Charles Leclerc'in Bahreyn'de gayet iyi bir iş çıkardığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battle among sparks

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battle among sparks

Steve Etherington / Motorsport Images

Leclerc, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın başında fren sorunları yaşadığı için kısa sürede geriye düştü ve yarışı dördüncü bitirdi.

Yarıştan sonra Ferrari patronu Vasseur'e Monakolu pilot soruldu.

Vasseur şöyle konuştu: "Açık konuşmak gerekirse Leclerc'in iyi bir yarış çıkardığını düşünüyorum."

"Tabii ki ikinci başlayıp dördüncü bitirdiğinizde bunu değerlendirmek kolay olmuyor. Ancak koşullar ve frenlerle ilgili sorunlar göz önüne alındığında çok iyi bir yarış çıkardığını söyleyebiliriz çünkü sorunlara rağmen yarışı McLaren ve Mercedes'in önünde bitirdi."

"Sorun yaşadığınız yarışlar oluyor ama bu şekilde toparlayabiliyorsanız harikadır."

Sorun olmasa Perez ile ikincilik için savaşı savaşamayacağı sorusuna Vasseur, "Charles'ın ikincilik için mücadele edip edemeyeceğini bilmek zor ama belki Carlos'la aynı hıza sahip olsaydı -daha önden başladığı için- şansı olabilirdi."

"Yaşadığı sorun nedeniyle çok zaman kaybetti. Frenlerin sıcaklığı düştü ve ne olduğunu bilmiyoruz."

"Charles'a sıcaklığı geri kazanması için önünde kim varsa ona yakın durmasını söyledik." cevabını verdi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fransız patron kendileri için kolay bir başlangıç olmadığını kabul ediyor.

"Daha iyisini beklediğimiz için mutlu değiliz. Ancak yarışta yaşananlar ve koşullar göz önüne alındığında iyi bir sonuç elde ettik. Yarışın ilk yarısında Leclerc'i büyük ölçüde cezalandıran bu fren sorunlarını yaşamayı beklemiyorduk."

"Sainz ise iyi bir geri dönüş yaptı ve Perez ile mücadele etmeyi başardı."

"Verstappen avantajlı konumdaydı ve bu da onun çok hızlı fakat motoru ve lastikleri yönetmek için muhafazakar gitmesine yardım etti."

"Yine de 57 tur boyunca öndeki sürücülere 20 saniyelik fark attı. Geçen yıldan daha iyi olduğumuz kesin ama ondan her zaman 0.4 veya 0.5 saniye daha yavaş olduğumuz da bir gerçek, bu yüzden gelişmemiz gerekiyor.

Vasseur'e bu yıl Red Bull'u yakalayıp yakalayamayacakları da soruldu.

Vasseur, "Açık olmak zorundayız. Red Bull'a kıyasla iyi başlamadık ama geçen yıla kıyasla iyi başladık."

"Geçen yıl, sezon  boyunca çok geliştik ve bazı pistlerde onlarla savaşıyorduk."

"Eğer 2023'te yaptığımız gibi gelişebilirsek, o zaman mücadele etmek mümkün olacak." dedi.

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