Vasseur: "Lastik yönetimi zaafımızı avantaja çevirdik"

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışta Charles Leclerc’in üstün performansıyla kendi evinde galip gelmeyi başardı.



Vasseur, Ferrari'nin yarış temposunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve takımın lastik yönetiminde büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

Frederic Vasseur, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takım için muazzam bir sonuç!"



"Bu hepimiz için, özellikle bu hafta sonu bizi desteklemeye gelen tifosi için gerçek bir güven tazeleme oldu."



"Charles inanılmaz bir şekilde sürdü ve bu galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Lastik yönetimi geçen yıl en büyük sorunumuzdu ama şimdi avantajlarımızdan biri haline geldi."