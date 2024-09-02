Vasseur: "Lastik yönetimi zaafımızı avantaja çevirdik"
Frederic Vasseur, İtalya Grand Prix zaferi sonrası takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışta Charles Leclerc’in üstün performansıyla kendi evinde galip gelmeyi başardı.
Vasseur, Ferrari'nin yarış temposunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve takımın lastik yönetiminde büyük bir gelişim gösterdiğini vurguladı.
Frederic Vasseur, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Takım için muazzam bir sonuç!"
"Bu hepimiz için, özellikle bu hafta sonu bizi desteklemeye gelen tifosi için gerçek bir güven tazeleme oldu."
"Charles inanılmaz bir şekilde sürdü ve bu galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum."
"Lastik yönetimi geçen yıl en büyük sorunumuzdu ama şimdi avantajlarımızdan biri haline geldi."
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