Formula 1 Sao Paulo GP
Vasseur: "Lastik sorunları aracın güçlü yanlarını gölgeliyor"
Fred Vasseur, Brezilya'daki performans kaybının çoğunlukla lastik yönetiminden kaynaklandığını ve pist koşullarının zorlayıcı olduğunu belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 07:10
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Fred Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sao Paulo Grand Prix'sinin ardından açıklamalarda bulunan Fred Vasseur, hafta sonu boyunca tur zamanlarında yaşanan kaybın asıl nedeninin lastik yinetimi olduğunu belirtti.
Güncellemelerinin sunduğu kazançların lastik aralığı kaçırıldığında anlamını yitirdiğini vurgulayan Fransız yönetici, motor değişimi kararlarını risk almamak adına verdiklerini, Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasındaki ilişkinin sıfırlandığını ve Pirelli'nin 2026 yağmur lastiklerindeki gelişimini olumlu bulduğunu ifade etti.
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Brezilya GP’nin ardından konuşan Vasseur şunları söyledi: "Yarışta yaşadığımız tempo kaybı hafta sonunun özeti gibi. Teknik detaylara girmek istemiyorum ancak konunun doğrudan lastik sıcaklığıyla ilgili olduğu ve belirli koşullarda daha fazla zorlandığımız kesin.”
“Lastiklerle ilgili bir sorun yaşandığında, bunun etkisi aracın tüm güçlü yanlarını gölgeliyor. Bir hafta sonuna güncelleme getirebilirsiniz ancak lastikleri doğru kullanamıyorsanız, performans alamazsınız”
“Bu hafta sonu bazı anlarda ritim yakalayıp tempo bulabildik, bazı anlardaysa çok yavaştık. Sıra cezası nedeniyle gerilerden başlamak, düzlük hızında hâlâ zorlanıyor olmamız ve pistte tek bir kuru çizginin olması işimizi son derece zorlaştırdı.”
Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lewis Hamilton ve Charles Leclerc’in mücadelesine de değinen Vasseur, sözlerini şöyle tamamladı: “Lewis ve Charles'ın ilk pistteki mücadelesi Meksika’daki olayla pek kıyaslanamaz.”
“Daha önceden de belirttiğim gibi cuma günü çok iyi bir toplantı yaptık ve durumu netleştirdik. Odadan birlikte şakalaşarak ayrıldılar. Bu iyi bir şey ve umarım böyle devam eder. İyi bir toplantıydı.
Alexis Hoffmann
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