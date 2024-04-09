Vasseur: "Lastik problemlerimizi çözdüğümüzün garantisi yok"

Geçen yıl yarışlarda lastik yönetimi Ferrari'nin zayıf noktasıydı. Araç stintler arasında ve bir lastik setinden diğer lastik setine geçtiğinde bile aynı performansı alamıyordu.

Sezonun ilk dört yarışında SF-24, yarış temposunda rekabetçi göründü. Carlos Sainz Avustralya'da kazanırken ve Ferrari diğer üç yarışta da podyuma çıktı.

Ancak Vasseur, sıcak havanın hakim olduğu sezonun ilk yarışlarının ardından aracın diğer pistlerde ve daha serin koşullarda nasıl performans göstereceğini görmek istiyor.

Suzuka yarışından sonra Vsseur, "Bence sezon başından beri lastik yönetimi konusunda çok daha iyiyiz."

"Cidde ve Melbourne'de son turda en hızlı turu atabilmiştik. Sanırım bugün de 0.1 saniye geride kalarak bunu yapabildik."

"Bence bu yarışta ileriye doğru çok iyi bir adım attık. Zayıf yönlerimiz üzerinde çok çalıştık. Lastik yönetimi, sürücüler, strateji ve takım konusunda büyük ölçüde gelişme kaydettik."

"Evet, şu anda başka zayıflıklarımız da var ve daha iyi bir iş çıkarmak istiyorsak kesinlikle bu kısımları geliştirmemiz gerekiyor."

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"Bence şu anda lastik yönetimi kontrol altında. Ancak lastik yönetimi konusunda bir gün doğru olan şey, diğer gün doğru olmuyor. Bu yüzden bu sorunu çözdüğümüz düşünemeyiz."

"Gelecek hafta Çin'de başka bir asfalt, farklı hava koşulları olacak ve bu yeni bir meydan okuma olacak." dedi.

Daha serin koşulların Ferrari'ye Red Bull'u kovalamasında yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Vasseur, "Çin'de daha soğuk koşullarda test etme fırsatımız olacak. Ama bilemiyorum, çünkü daha soğuk koşullarda sadece Japonya'da 3. antrenman seansını yaptık."

"Daha iyi durumda olduğumuzdan emin değilim. Motor ayarlarını, yakıt seviyesini asla bilemezsiniz. Cumartesi günü lastik aşınması bizim için kontrol altındaydı ama onlar için de öyleydi. Bugün de neredeyse aynıydı." dedi.

Vasseur, Sainz ve takım arkadaşı Charles Leclerc'in üçüncü ve dördüncü bitirdiği Suzuka yarışının sonucunun olabildiğince iyi olduğunu belirtti.

Vasseur, "Pazar günü her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorum. Strateji her iki araç için de iyiydi. Pistteki pozisyonun savunulması iyiydi, lastik yönetimi kontrol altındaydı, pit stoplar hatasızdı, tempo iyiydi."

"İyi bir pazar gününe ihtiyacımız olduğuna çok inanıyorum. Eğer bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyorsa, pazar gününden ziyade cumartesi gününü iyileştirmeliyiz. Ama bugün yine de iyi bir iş ve iyi bir ekip çalışması gerçekleştirdik." dedi.